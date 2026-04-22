MaiCoin攜手聯邦銀行 布局用戶數成長引擎

MaiCoin攜手聯邦銀行推聯名信用卡。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣加密貨幣交易所MaiCoin持續推動數位資產普及與日常應用，今日宣布攜手聯邦銀行推出「聯邦MaiCoin聯名卡」，加深虛擬資產（加密貨幣）與現實消費場景的連結，是鼓勵潛在用戶跨出踏入數位資產生態圈的第一步。

MaiCoin集團董事長劉世偉表示，隨著加密貨幣逐步主流化，大眾對產業的關注度逐漸提升，然而不少潛在用戶對數位資產雖然感興趣，但礙於需要花心力理解，而始終處於觀望階段，透過信用卡這一項生活常用的金融工具，可讓卡友從熟悉的消費情境出發，藉由既有行為自然累積加密貨幣相關回饋，逐步建立認識並進而加入數位資產生態圈。

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劉世偉也說，未來MaiCoin也將持續與傳統金融機構及多元生活場景合作，擴大用戶接觸管道，讓數位資產逐步成為大眾日常生活的一部分。

MaiCoin說明，聯邦MaiCoin聯名卡以「日常消費導入數位資產」為核心設計，透過消費回饋轉換為加密貨幣兌換碼，讓回饋機制跳脫傳統紅利點數框架，成為用戶接觸數位資產的第一步。

而卡友消費最高可享4.5% U幣回饋，1個U幣等值1元數位資產兌換碼，可至MaiCoin平台兌換BTC、ETH、USDT、USDC及MAX Token等加密貨幣，建立從消費到持有數位資產的基礎連結。

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