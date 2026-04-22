金價短期漲跌難捉摸 ！「區間波動價格」曝光

宏觀經濟和地緣政治因素將主導金價走勢。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際金價週三（22日）在紐約商品交易所 （COMEX），一盎司黃金的價格上漲66.9美元，達到每盎司4786.5美元。商品及貨幣研究分析師表示，預計黃金價格在短期內將維持在4300美元至5000美元的區間波動。

上週，受中東局勢快速變化的影響，黃金和白銀價格出現劇烈波動，且波動幅度受數據驅動。伊朗釋放訊號顯示荷姆茲海峽已完全開放 ，引發美元走軟和收益率下降，這兩項因素均對金價構成支撐，受此消息提振，黃金價格一度上漲2.1%，觸及一個月高點，接近每盎司4838美元。

請繼續往下閱讀...

此外，市場部位也轉為正面態勢，截至4月14日，基金經理人將淨多頭黃金部位增至4周高位，白銀淨多頭部位增至12周高點。

然而，這波漲勢很快就逆轉。受停火不確定性、美元走強和殖利率上升等因素的影響，金價一度下跌3.1%（兩週多來最大跌幅），並短暫跌至每盎司4720美元附近。

原油價格加劇通膨風險，抑制市場對聯準會激進寬鬆政策的預期。目前金價仍比戰爭時期的高峰水準低10%至11%，顯示金價目前處於區間震盪，且受新聞事件驅動。

在資金流動方面，黃金ETF在一個交易日內增加了63091盎司，連續第5個交易日出現資金流入。

預計短期內黃金價格將維持在4300美元至5000美元的區間波動，宏觀經濟和地緣政治因素將主導金價走勢。關鍵觸發因素包括美元走勢、實際收益率以及聯準會預期此外，伊朗和中東局勢的發展也會影響避險需求。儘管較低的實際收益率提供了一定的支撐，但要實現持續上漲，可能需要聯準會明確轉向鴿派立場、或地緣政治局勢再升級。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法