美銀調查顯示經理人轉趨悲觀 法人：地緣紛擾不影響美股表現

法人認為，歷史經驗仍顯示地緣紛擾不會影響美股長期牛市表現，美股企業基本面仍持續穩健。（彭博）

〔記者吳欣恬／台北報導〕根據彭博資訊等外電新聞援引，4月份美銀美林經理人調查報告顯示，受伊朗戰事與油價攀升影響，投資人對全球經濟前景與企業獲利的樂觀預期進一步降溫，現金水位則維持不變。不過，法人認為，歷史經驗仍顯示地緣紛擾不會影響美股長期牛市表現，美股企業基本面仍持續穩健。

依據彭博資訊，4月份美銀美林經理人調查於4/2~4/9進行，對管理5110億美元資產的170位經理人進行調查。就總體經濟前景而言，對於2026年經濟情勢的預估，預期不會著陸的經理人比例由46%下滑至32%，預期將會軟著陸的經理人比例由44%上升至52%，預期將會硬著陸的經理人比例由5%攀升至9%，預期未來12個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨7%再降至淨-36%，為2025年8月以來最低水準。亦即淨36%的經理人預期全球成長力道將會轉弱，而預期未來12個月全球企業獲利將會改善的比例下降至淨-14%，為2025年9月以來首見預期企業獲利前景將惡化。

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通膨預期則進一步攀升，預期未來12個月全球CPI通膨攀升的經理人比例由45%揚升至69%。年底油價預估部分，34%經理人預期布蘭特油價落在每桶80~90美元，28%經理人預期為每桶70~80美元，22%的經理人為每桶90~100美元，加權平均後今年底油價預估為每桶84美元，對比年初時預估僅每桶61美元。

尾端風險部分，地緣政治衝突以44%的比例蟬聯最可能的尾端風險，通膨與債券殖利率無序攀升以26%與9%的比例分列2、3名。在擁擠交易方面，「做多石油」與「做多全球半導體」並列最擁擠交易第一名寶座，做多黃金則下滑至第3名。此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為美國影子銀行（私募信貸），但認同比例下滑至57%，AI超大規模雲端供應商的資本支出與美國消費者信貸分列2、3名。

在資產配置方面，對於股票的配置由前一個月的淨37%加碼下降至淨13%加碼，對於債券的配置比重則由上個月的淨36%減碼上升至淨33%減碼。各區域股市的青睞程度多下滑，對新興股市的配置則由淨53%加碼下降至淨41%加碼、對歐股配置由淨21%加碼下降至淨4%加碼、對日股的配置由淨14%加碼下滑至淨11%減碼，反觀美股獲青睞程度持續回升，美股配置由淨17%減碼回升至淨10%減碼，而對科技類股的配置也由淨7%加碼回升至淨14%加碼。

富蘭克林證券投顧表示，由於有3/4的經理人是在美國與伊朗宣布達成為期兩週停火協議之前回覆，因此經理人對全球經濟與企業獲利前景看法的悲觀程度加重。不過，在第一輪談判破局後，美伊有望進入第2輪談判，若後續雙方能持續以外交方式取代軍事升級解決地緣政治議題，應有助改善全球經濟前景展望，也讓金融市場走勢逐步回歸基本面。

隨美國最新財報季展開，根據FactSet在4/10的預估，史坦普500指數首季獲利預估年增達12.6%，將是連續第6季雙位數成長，為2011年以來最長紀錄，顯示美股企業基本面仍持續穩健。

富蘭克林證券投顧指出，整體而言，歷史經驗仍顯示地緣紛擾不會影響美股長期牛市表現，新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也獲改善，仍有利風險性資產延續多頭格局，建議已進場者耐心續抱等待和平曙光，空手者採分批加碼，核心部位首選平衡型基金，債券建議側重美國非投資級債券型基金，股票可留意科技、公用事業及日本股票型基金的震盪買點，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

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