臻鼎淮安科技城HD園區今日動土 打造全球最大PCB生產基地

臻鼎董事長沈慶芳今日主持淮安科技城HD園區動土典禮。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958），今日在中國江蘇淮安舉行「臻鼎科技集團淮安科技城HD園區」動土典禮，該園區規劃新建HDI/MSAP與HLC廠，完工後，淮安科技城4座園區總廠房數將達23座，進一步強化集團在高端PCB領域的製造規模與技術能量。 臻鼎集團董事長沈慶芳表示，加入HD園區後，未來臻鼎科技集團淮安科技城總占地面積達1893畝，將成為全球規模最大、技術最先進的PCB生產基地，產品布局涵蓋軟板、高階HDI、類載板、AI伺服器高多層板等全系列高階PCB產品，以「One ZDT」滿足客戶One Stop Shopping的需求。

臻鼎集團不斷系統性推進營運轉型，從過往深耕消費電子賽道，轉向佈局AI全產業鏈的戰略躍遷，從「規模導向」轉為「價值導向」。沈慶芳表示，PCB市場伴隨全球人工智能變革，正迎來顛覆性的升級跳躍。無論是高效能運算的AI伺服器，或高速度傳輸所需的光模塊，背後都高度仰賴高階、高密度、高可靠度的PCB。

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今日臻鼎科技集團淮安科技城HD園區動土典禮，多家供應鏈廠商到場參與。沈慶芳感謝眾多供應鏈夥伴的支持，強調發展高階PCB，最不能或缺的就是重要的策略夥伴；這個世代已不再是單打獨鬥的競爭，而是生態系的競爭。

展望未來，臻鼎表示，將以更完整的全球產能布局支撐下一階段成長，目前除淮安科技城6棟新廠房正在加速建設外，泰國4棟新廠房也在積極佈建。沈慶芳強調，臻鼎是全球唯一一家具備全方位PCB產品製造能力的廠商，產品涵蓋軟板、硬板、HDI及IC載板，透過完整產品組合與「One ZDT」整合優勢，加上各園區產能陸續到位，集團將進一步強化高階PCB製造與技術競爭力，深化與全球AI客戶的合作關係，穩固臻鼎在全球PCB市場的領導地位。

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