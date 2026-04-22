南山人壽慈善基金會攜手澎縣府 推動全國首張「首次罹患癌症健康保險」

澎湖縣副縣長林皆興，頒發感謝狀給南山人壽慈善基金會。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕南山人壽慈善基金會攜手澎縣府推動南山人壽慈善基金會，今（22）日攜手澎湖縣政府推動全國首張「首次罹患癌症健康保險」。由澎湖縣副縣長林皆興代表縣府頒發感謝狀，感謝南山人壽及南山人壽慈善基金會積極投入公益，協助提升弱勢民眾醫療保障，由南山人壽副總經理賴昱誠及基金會董事黃勝勇代表接受。

林皆興表示，罹癌對個人及家庭而言，往往是一段艱辛且充滿挑戰的歷程，不僅需承受治療過程帶來的身心壓力，也面臨沉重的經濟負擔，尤其弱勢族群更易因資源不足而影響治療與復原。南山人壽深耕臺灣近半世紀，致力提供完善的保險服務，深受社會信賴；其慈善基金會自2006年成立以來，持續整合企業資源投入公益，長期協助弱勢族群獲得基本保險保障，並於重大災害發生時提供即時援助。

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此次澎湖縣政府攜手南山人壽及南山人壽慈善基金會，共同推動全國首張團體微型「首次罹患癌症健康保險」，針對澎湖縣年齡15至75歲低收入戶提供保障，於首次罹患癌症時給付5萬元保險金，期盼減輕經濟壓力，讓民眾能安心接受治療、專心復原。

南山人壽慈善基金會多年來關懷澎湖，自2017年起捐助澎湖縣微型傷害保險，2023年再加入微型火災不便費用保險，此次再推出首次罹患癌症健康保險。預計首波納保對象約600位低收入戶，期盼透過保險機制，在關鍵時刻提供即時支持，協助經濟弱勢族群減輕負擔，落實醫療平權的目標，自今年5月1日起正式生效。

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