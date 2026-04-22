自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

日常消費可換比特幣 聯邦銀跨界合作推出「MaiCoin聯名卡」

2026/04/22 17:05

聯邦銀行今（22）日與國內交易量最大的數位資產交易平台MaiCoin集團，共同舉行新卡上市記者會，宣布發行「聯邦MaiCoin聯名卡」。（聯邦銀行提供）聯邦銀行今（22）日與國內交易量最大的數位資產交易平台MaiCoin集團，共同舉行新卡上市記者會，宣布發行「聯邦MaiCoin聯名卡」。（聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行積極拓展數位資產生態圈，與數位資產交易平台MaiCoin 集團合作，共同發行「聯邦 MaiCoin 聯名卡」，這也是聯邦銀行繼先前首家正式開辦虛擬資產保管試辦業務後，再度推出業界首張加密貨幣聯名卡，將日常信用卡消費回饋與加密貨幣結合，消費就可累積加密貨幣。

聯邦銀行今（22）日與國內交易量最大的數位資產交易平台MaiCoin集團，共同舉行新卡上市記者會，宣布發行「聯邦MaiCoin聯名卡」。聯邦銀行總經理許維文表示，面對金融科技與數位資產快速發展，聯邦銀行在穩健中求創新。聯邦銀行除了是MaiCoin 集團的虛擬資產保管銀行，也聯手推出紅利點數兌換加密貨幣序號，這次攜手推出全新型態的「聯邦MaiCoin聯名卡」，主打「自己選、自由換」，讓每一筆日常消費都能轉換成為專屬個人的數位資產。

聯邦銀行特別為 MaiCoin 聯名卡打造新的「U 幣」機制，上市推出消費最高 4.5%U 幣回饋，持卡人累積滿100U幣，即可申請兌換比特幣、以太幣、泰達幣、USD Coin 及 MAX Token 等多種加密貨幣序號，每1個U幣可兌換等值新臺幣1元的加密貨幣，持卡人可依需求，讓「日常消費」也可累積、轉換為「加密貨幣」。

除了消費可兌換加密貨幣的創意，「聯邦MaiCoin聯名卡」的卡片設計，也首度採用熱感應技術，設計為全台首發「感溫即變色」的信用卡。該卡同時支援一卡通電子票證功能，搭配指定活動最高可獲20%回饋；並提供持卡人專屬信貸方案，最高貸款額度達新臺幣400萬元，隨借隨還、不綁約。

聯邦銀行表示，為慶祝聯名卡上市，前3個月首次申辦並成功核卡，核卡次月自動升級至進階等級，最高可獲2.5%U幣回饋；若於期間內透過指定連結註冊 MaiCoin 會員成功，可獲等值新臺幣 200元的虛擬貨幣 MAX Token，前1,000 名成功註冊者再加碼50元的 MAX Token。另提供新戶首刷禮，於核卡後30日內達消費門檻，即可獲得等值新臺幣300元的 MAX Token 序號，新戶總計可享最高價值550元的MAX Token。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財