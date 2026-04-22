日常消費可換比特幣 聯邦銀跨界合作推出「MaiCoin聯名卡」

聯邦銀行今（22）日與國內交易量最大的數位資產交易平台MaiCoin集團，共同舉行新卡上市記者會，宣布發行「聯邦MaiCoin聯名卡」。（聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行積極拓展數位資產生態圈，與數位資產交易平台MaiCoin 集團合作，共同發行「聯邦 MaiCoin 聯名卡」，這也是聯邦銀行繼先前首家正式開辦虛擬資產保管試辦業務後，再度推出業界首張加密貨幣聯名卡，將日常信用卡消費回饋與加密貨幣結合，消費就可累積加密貨幣。

聯邦銀行今（22）日與國內交易量最大的數位資產交易平台MaiCoin集團，共同舉行新卡上市記者會，宣布發行「聯邦MaiCoin聯名卡」。聯邦銀行總經理許維文表示，面對金融科技與數位資產快速發展，聯邦銀行在穩健中求創新。聯邦銀行除了是MaiCoin 集團的虛擬資產保管銀行，也聯手推出紅利點數兌換加密貨幣序號，這次攜手推出全新型態的「聯邦MaiCoin聯名卡」，主打「自己選、自由換」，讓每一筆日常消費都能轉換成為專屬個人的數位資產。

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聯邦銀行特別為 MaiCoin 聯名卡打造新的「U 幣」機制，上市推出消費最高 4.5%U 幣回饋，持卡人累積滿100U幣，即可申請兌換比特幣、以太幣、泰達幣、USD Coin 及 MAX Token 等多種加密貨幣序號，每1個U幣可兌換等值新臺幣1元的加密貨幣，持卡人可依需求，讓「日常消費」也可累積、轉換為「加密貨幣」。

除了消費可兌換加密貨幣的創意，「聯邦MaiCoin聯名卡」的卡片設計，也首度採用熱感應技術，設計為全台首發「感溫即變色」的信用卡。該卡同時支援一卡通電子票證功能，搭配指定活動最高可獲20%回饋；並提供持卡人專屬信貸方案，最高貸款額度達新臺幣400萬元，隨借隨還、不綁約。

聯邦銀行表示，為慶祝聯名卡上市，前3個月首次申辦並成功核卡，核卡次月自動升級至進階等級，最高可獲2.5%U幣回饋；若於期間內透過指定連結註冊 MaiCoin 會員成功，可獲等值新臺幣 200元的虛擬貨幣 MAX Token，前1,000 名成功註冊者再加碼50元的 MAX Token。另提供新戶首刷禮，於核卡後30日內達消費門檻，即可獲得等值新臺幣300元的 MAX Token 序號，新戶總計可享最高價值550元的MAX Token。

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