買氣仍沉海底 Q1全國76％新案銷售率不到1成

桃園市、台中市以及台南市等三都、第一季新案每坪可能成交均價呈現季跌，季跌幅均為2%起跳。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕新案買氣仍深沉海底，根據最新發布的國泰房地產指數，第一季全國新推建案有132個，但卻有高達76%新案的30天銷售率不到1成，相較去年同期增加27個百分點，至於，銷售率突破2成的僅有4%，相較去年同期減少7個百分點。

Q1桃園、台中、台南新案房價季跌2%起跳

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進一步觀察第一季全國、六都加新竹縣市新案的每坪可能成交均價，首季全國每坪可能成交均價約58萬元、季跌0.14%，六都加新竹縣市中，桃園市、台中市以及台南市等三都、第一季新案每坪可能成交均價呈現季跌，季跌幅均為2%起跳，反觀新北市則大幅上漲、季漲幅約8.47%，季漲幅第二名則是新竹縣市、季漲約5.17%。

該報告點出，六都加新竹縣市的成交價均大幅超越2013年至2015年波段高點，不過，近1年半來買氣急速量縮，新竹縣市、台中市及高雄市買氣量縮幅度更已跌破前波2016年谷底。

尤其今年第一季逢傳統年節淡季，房市呈現量縮、價高局面，成交量為26年來次低，量能探底，即便成交價持穩，然議價率上升，房市觀望氛圍仍濃厚，去化動能遲緩。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，即便預售屋市場交易量在谷底盤旋，但因推案成本仍高，且經濟面與台股欣欣向榮，多數建商看好未來前景而不願輕易降價，只有少部分建商讓利換成交，新北市蛋黃區更屢屢出現新高價建案。但也正因如此，市場上撿便宜機會少，購屋族依舊觀望，導致市況看不到春燕蹤跡。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房市低迷但股市高歌猛進，財富外溢動能蠢動但信用管制仍嚴，在蟄伏一年之後，建商推案動態在銷售與資金效益之間搖擺，銷售與產品出現脫鉤，信用管制似乎已出現邊際效益遞減的現象。

舉例來說，台北市雖然籠罩在豪宅限貸的壓力下，但推案面積60坪以上占25.9%、且總價超過5000萬以上的比率高達56%，為有史以來新高，高價區推案更站上77.2%，相對來說，具替代性新北、桃園的高總價推案量也同步大幅升高，可見買方跨區流動的需求也成為推案規劃的支撐。

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