精剛Q1接單看到燕子影子 發酵時間落在下半年

精剛下午召開線上法說會。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕特殊鋼大廠精剛（1584）22日下午舉行法說會，因地緣政治影響，已積極分散市場，包括印度、美國市場去年比重均有提升，而美國市場目前僅占精剛約8%，會持續拓展美洲市場，而受到非紅供應鏈影響，去年台灣地區營收占比大幅成長，從2024年的12%，提升至去年約24%。

精剛主要是非鐵合金材料的研發與生產，核心產品為鎳基超合金、鈦合金，主要客戶業別包括油氣探勘、航太、軍工、能源發電等。

請繼續往下閱讀...

精剛執行長邱俊宏說明，2024年鎳基產品約佔營收比重68%，去年降至42%，鈦合金在新的VAR產能建置後，比重由21%提升到42%。邱俊宏表示，鎳基受到原料影響波動大，比重分散較健康。

精剛2023年每股稅後盈餘EPS3元、2024年EPS降至1.57元，去年只剩0.44元，邱俊宏解釋，2023年、2024年都有處分資產，EPS較高，但去年因美國總統川普祭出關稅等，精剛受到匯率影響，估計少賺一億元。

邱俊宏指出，目前鈦合金是全產能供應以滿足客戶，不過鎳基合金因先前客戶拉貨快囤貨，但去化速度慢，目前稼動率較低。

對於今年展望，邱俊宏指出，第一季接單雖有回溫，優於去年同期約25%，但訂單發酵時間會落在第三季、第四季，上半年相對還是比較辛苦，不過，接單部分至少有看到燕子的影子部分。

精剛未來聚焦三大策略，產品面增加鈦合金產品占比，加速航太產品認證，市場面會積極拓展美洲市場，去年占比已提升至 7%，還很有潛力。產能面則持續建置自有產能，包括精整、熱處理並擴大檢驗量能，以強化品質控管與交期穩定性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法