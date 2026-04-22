16家金融機構參與 彭金隆：金融大語言模型 銀行版今年底上線

由金融科技產業聯盟等16家金融機構，共同推動「金融大語言模型」研發專案，今天舉辦專案啟動記者會，金管會主委彭金隆今天也出席致詞。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為強化台灣在金融領域的 AI 自主性，提升台灣金融業整體科技競爭力，打造兼具專業度與在地化的金融 AI 基礎建設；金管會主委彭金隆出席致詞表示，預計今年底將推出第一版，以「銀行」知識為基礎的推論模型，後續將逐步擴展至「保險」、「證券」及「其他金融領域」，以建立更完整的金融知識體系。

為強化台灣在金融領域的 AI 自主性，提升台灣金融業整體科技競爭力，由金融科技產業聯盟等16家金融機構，共同推動「金融大語言模型」研發專案，今天舉辦專案啟動記者會。

請繼續往下閱讀...

該聯盟集結中國信託金控、中華郵政、台新新光金控、永豐金控、合庫金控、兆豐金控、第一金控、將來銀行、國泰金控、富邦金控、華南金控、凱基金控、彰化銀行、臺灣銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行等。

彭金隆表示，為加速金融科技發展並強化產業競爭力，金管會正推動以人工智慧（AI）為核心的金融創新計畫，結合產官學資源，已有16家銀行參與，目標打造可擴展的金融知識模型，帶動整體金融服務升級，並提升普惠金融與公共價值。

彭金隆指出，此項計畫整合銀行、學術機構及科技廠商等多方資源，透過AI技術導入，將有助於金融機構快速優化作業流程與就業結構，並有效提升服務品質與營運效率。他強調，AI不僅是技術革新，更是推動金融產業結構轉型的重要動能。

針對外界關注的投入效益，彭金隆說明，該計畫未來成果除應用於參與機構內部場景外，也將逐步開放給中小型金融機構、一般企業、教育單位及社會大眾使用，進一步提升金融服務可近性，擴大整體社會效益，實現普惠金融目標。

在政策層面，彭金隆表示，該計畫已正式納入「AI新十大建設推動方案」，成為國家級重要政策之一，顯示政府對金融AI發展的高度重視。

彭金隆說，近期與行政院相關部會密切溝通，包含數位發展部部長及國科會代表均表達全力支持，顯示跨部會協作已成為推動金融AI的重要基礎。他先前特別帶隊去拜訪國科會主委，今日國科會、數發部兩位部長都有出席該發表會，可見政府重視該計畫。

在推動時程方面，彭金隆指出，預計今年底將推出第一版，以「銀行」知識為基礎的推論模型，後續，將逐步擴展至「保險」、「證券」及其他金融領域，建立更完整的金融知識體系。

他強調，金管會未來將持續扮演跨部會協調窗口，並透過金融總會及各大金控公司，協助業者串聯資源、推動創新，打造完善的制度環境，加速AI技術在金融領域的深化應用。

彭金隆說，金融機構及產業夥伴持續投入與響應政策，共同推進金融AI發展。這項計畫只是起點，未來仍需各界攜手合作，才能全面提升台灣金融產業的國際競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法