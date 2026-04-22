安全科技博覽會開幕 聚焦關鍵基礎建設安防

2026年台北國際安全科技應用博覽會今日開幕。（大會提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕2026年台北國際安全科技應用博覽會今日開幕，聚焦關鍵基礎設施安全防護，也首推安控供應鏈透明化倡議，以「關鍵基礎設施安全防護」為年度旗艦主題，標誌展會持續深化安全科技與社會韌性的核心定位。

主辦單位法蘭克福展覽集團台灣分公司總經理蔡琴琴表示，安全科技已不再只是垂直產業的議題，而是整個社會運作韌性的核心基礎建設。面對AI加速落地、數位威脅持續演進與極端氣候衝擊的現實，台灣的安防產業必須同步承擔起標準建立與供應鏈透明化的責任。

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本屆全新規劃的「關鍵基礎設施安全科技應用專區」，涵蓋能源、水資源、通訊傳播、交通、金融、緊急救援與醫療、政府機關等九大關鍵領域，展示AI驅動主動防禦機制、整合式感知架構，以及AR與VR虛實融合等先進應用，協助政府與企業構建具備快速復原力的智慧安全防護體系。

其中，交通場域特別設置「鐵道雲模擬展示」，直觀呈現智慧軌道安全管理全貌，並搭配同步舉行的「關鍵基礎設施安全防護系列研討會」，深度探討跨部門協同防禦策略。

展會另設六大主題館，全方位回應當前產業趨勢，包含：

１、Security + AIoT 智慧安防區展示 AI 影像辨識與門禁管理整合應用。

２、防災韌性大聯盟主題館結合地震預警、無人載具與跨產業防災生態。

３、淨零永續ESG主題館融合低碳工法與智慧製造。

４、創新防火與防災搶救科技應用專區聚焦智慧探測與消防救援設備。

５、新世代建築與生活應用專區呈現智慧建築自動化與健康居住解方。

６、防爆電氣專區則保護高風險作業環境中的人員與設備安全。

本屆展會也同步推動具產業政策意義的「安控產品資訊揭露規範倡議」，台灣智慧安防工業同業公會理事長許家雄指出，市場長期存在「產品標示台灣製造，但關鍵晶片或通訊元件實際來自高風險供應鏈」的現象，不只是產業秩序問題，更直接牽涉資安與國家安全。

因此，本倡議以「公開透明」為核心原則，採自願揭露與實地查驗雙軌並行，並規劃建置類似「安控白名單」的查詢平台。配合政府「五大信賴產業」政策方向，此規範預計今年中開放申請，並於明年與政府共同供應契約正式接軌，使「台灣製造」成為國際市場具備可信賴依據的選擇。

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