高鐵屏東特定區建設有感 台積電供應鏈6月聯合動土

屏東國際棒球場為全台首座鄰近高鐵站的國際級棒球場，預計2027年底完工。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高鐵延伸屏東帶動半導體產業加速進駐，高鐵特定區內南科屏東園區已吸引10家廠商規劃建廠，並由台積電統籌供應鏈專區，預計今年6月動土；行政院南部聯合服務中心今（22）日與屏東縣政府、國科會南科管理局、屏東科技產業園區及交通部鐵道局，共同說明高鐵屏東車站特定區建設與招商進度，強調將加速各項建設推進。

高鐵屏東特定區相關建設進度。（交通部鐵道局提供）

行政院南服中心執行長許乃文表示，屏東不只是高鐵終點站，更是南台灣產業布局的新起點，高鐵屏東車站特定區將匯聚半導體供應鏈、雙鐵交通與人才培育，成為區域發展重要節點，透過整合高鐵屏東站和周邊建設，完善區域整體產業發展，後續中央將持續協調跨部會資源，加速各項建設推進。

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高鐵屏東特定區相關建設示意圖。（國科會南部科學園區管理局提供）

高鐵屏東特定區總面積307.15公頃，其中南科屏東園區總面積73.51公頃，預計創造5400個就業機會、360億元年產值，已有宇晨、聚和、華懋及安葆等指標企業投入規劃，宇晨於去年底完成上樑，聚和今年3月動土，象徵產業正式落地。

國科會南科管理局指出，南科屏東園區設有25.5公頃半導體供應鏈專區，供台積電統籌規劃使用，將引進半導體相關供應鏈廠商進駐，並以晶圓廠建設與設施為核心，打造完整產業聚落。已於2024年8月1日招生的屏科實中，第一期校舍預計今（2026）年第3季前啟用。

屏科實中工程進度超前。（記者羅欣貞攝）

園管局表示，屏東科技產業園區（擴區）鎖定精密電子、塑膠製品、金屬加工及機械設備等策略性產業，並具備「下高鐵就進廠」的交通優勢，預估可帶動約50億元投資，創造年產值100億元，提供790個就業機會。

交通部鐵道局指出，高鐵延伸屏東預計2027年底完成環評，計畫核定後11年通車營運，完工後將與台鐵六塊厝新站串聯，納入高鐵一日生活圈，帶動區域發展。此外，屏東縣政府也規劃6條特定區內計畫道路及2條聯外道路，優化區域交通動線。

屏科實中校長陳志偉說明，115學年師生即可到第一期新校舍上課。（記者羅欣貞攝）

屏東國際棒球場為全台首座鄰近高鐵站的國際級棒球場，預計2027年底完工。屏東縣政府指出，球場規劃1.5萬席位，融入生態滯洪池與景觀公園，為屏東長年培育出的優秀球員提供完善的基層訓練環境，未來將以承辦國際賽事為目標。

南科屏東園區加速建設中。（記者羅欣貞攝）

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