鈺齊首季每股賺0.89 元 第二季將增長

鈺齊國際（9802）今日公佈第一季稅後淨利1.79億元、每股盈餘0.89元，首季應為全年低點，邁入第二季之後，集團產銷營運規模，將可呈現增長之勢。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕製鞋廠鈺齊國際（9802）今日公布第一季合併營收達36.75億元，與去年同期持平，但若以接單幣別（美元）觀之，則年增4.14%； 受到近期國際情勢紛擾不定影響， 第一季稅後淨利1.79億元、每股盈餘0.89元，首季應為全年低點，邁入第二季之後，集團產銷營運規模，將可呈現增長之勢。

鈺齊表示，影響首季獲利的主要因素，包含外部總體經濟以及公司短期營運現況等諸多因素，前者諸如關稅所造成之直接與間接影響、原物料價格波動、工資調漲等因素，後者則包含因為工作天數減少而導致之短期規模不經濟，以及新廠學習曲線成本、固定成本攤提增加之合理必經歷程。

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鈺齊目前量產代工家數已逾五十家，其中前三大佔比已逾五成，前十大佔比已逾八成，前二十大則逾九成，集團多品牌接單之營運策略主軸不變。

首季各國產值比重，越南、柬埔寨、中國及印尼佔比分別為 68.90%、16.01%、13.60%及 1.49%；關於銷售地區（品牌客戶指定目的地）之營收佔比，首季仍是以大歐洲地區為主（45.65%），大美洲地區次之（33.32%，其中美國為 23.02%），大亞洲地區則為 19.93%。

鈺齊指出，集團自2024年中以來，便著手加速優化全球產能配置，且為滿足客戶需求進而提供更為穩固之具體基礎與誠信承諾，越南及印尼之新設廠區亦已於2025年下半年陸續量產試作，在首季因傳統年節而放慢招聘增產之後，今年第二季將會再積極拉升產銷規模。

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