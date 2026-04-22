台股連5日創新高，9家投信台股基金規模破400億元。（資料來源，投信投顧業者）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股漲勢凌厲，不僅ETF市場火熱，根據投信投顧公會統計至3月底，共9家投信業者台股基金規模超過400億元，包括玉山、安聯、統一、野村、元大、國泰、復華、富邦、群益，反映台股基金也是投資人參與市場的重要管道之一。

投信業者分析，台股基金規模超前者幾乎多是深耕多年的本土投信或是旗下基金績效有口皆碑的投信公司，以玉山投信為例，玉山旗下共6檔台股基金，其中有不少成立悠久、在市場上知名度高的老字號基金，如玉山高成長基金（原PGIM保德信高成長基金）等，當台股呈現多頭態勢時，除市場上漲帶動的規模上升，也包含投資人透過定期定額或單筆申購積極參與的資金。

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玉山中小型股基金（原PGIM保德信中小型股基金）經理人杜欣霈指出，自從地緣政治風險影響遞減後，台股多頭銳不可擋，連續5個交易日改寫歷史新高，今日大盤盤中再創高峰，指數一度突破3萬8千點大關，這波AI驅動的台股多頭未見暫歇訊號，看好半導體與AI供應鏈帶動企業盈餘持續上修，加上第一季外銷訂單年增5成、中經院近日也上修台灣經濟成長率至7.22%等，成為台股基本面托底的有力支撐，且匯率未再大幅升值，推動台股多頭格局強勢。

杜欣霈說明，Google Cloud Next 2026大會22日起登場，有利於市場持續聚焦AI族群，預期大盤將呈現震盪盤堅再戰新高，惟仍須留意短線乖離過大帶來的高檔震盪，看好台股仍有望在獲利推動下延續多頭，建議集中並濃縮關注族群，並視基本面及評價變化調整族群間比例配置。

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