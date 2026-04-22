貿聯-KY強化AI供應鏈韌性 首曝東南亞佈局完整藍圖

貿聯-KY總經理鄧劍華看好AI長期發展趨勢，今天首次曝光集團在東南亞完整的佈局藍圖。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）持續深化全球布局，隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求快速升溫，總經理鄧劍華今天首次曝光集團在東南亞完整的佈局藍圖，透過新加坡、馬來西亞、印尼與越南產能，建立具備互補性的區域供應鏈體系，以強化整體供應鏈韌性與服務能力。

鄧劍華說，公司自成立以來即採取「跟隨主要客戶」策略，隨著客戶版圖擴展，逐步由連接器與線束業務延伸至系統整合，應用領域涵蓋資料中心、半導體設備、電動車、太陽能與光纖通訊等。隨著AI應用從雲端延伸至實體設備，帶動高速線纜與整機系統需求同步成長，公司也順勢調整全球產能配置，以因應新一波產業升級趨勢。

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在產能布局上，貿聯以東南亞作為產能核心引擎，並依據各地條件進行明確分工。新加坡廠定位為高附加價值據點，負責新產品導入（NPI）與複雜半導體設備機櫃組裝，同時兼具區域研發中心角色；馬來西亞檳城廠則承擔大量生產任務，特別是高速線纜等產品；柔佛廠作為新加坡衛星工廠，具備完整金屬加工供應鏈；印尼巴淡島廠則主攻HPC相關產品的大量生產，並憑藉鄰近新加坡的地理優勢，提升出口效率。

此外，越南廠則扮演策略性橋樑角色，有助於串聯中國既有技術與經驗，支援區域整體營運。鄧劍華強調，各據點並非單純複製，而是依據在地條件與產業定位發展，透過區域整合與協作，建立更具彈性的供應鏈架構。

鄧劍華提到，貿聯也從過往的設廠策略經驗中調整思維，早期曾因成本考量選擇較偏遠地點，雖可降低土地支出，卻在高階人才招募上遭遇挑戰；相較之下，鄰近人口密集區的廠區更有助於提升人力取得效率。因此，未來在印尼、越南及其他新興市場的布局，將優先考量人才供給與通勤條件，而非僅以成本為唯一依據。

在成長動能方面，貿聯看好AI長期發展趨勢，預期相關需求將持續帶動產能擴充，其中位於馬來西亞柔佛的第二座工廠預計於2027年上半年量產，進一步支援AI產業需求。整體而言，公司正朝北美、歐洲、東亞與東南亞四大區域均衡發展的目標邁進，強化全球營運基礎，為下一階段成長奠定動能。

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