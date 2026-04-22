臺灣AI治理躍上國際舞台！數發部受邀赴歐分享實戰經驗

數發部政務次長侯宜秀日前應邀出席於義大利舉辦的「隱私權論壇」，分享臺灣主權AI與資料治理經驗。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部政務次長侯宜秀日前應邀出席於義大利威尼斯舉辦的國際資料治理與隱私保護盛會「隱私權論壇」（Privacy Symposium），並在「AI治理高階對話」（High-Level Addresses on AI Governance）場次中，向來自歐盟及各國的高階官員、學者專家分享臺灣在人工智慧（AI）政策、資料治理，以及正體中文語料庫建置上的實務經驗，進一步深化臺灣與國際數位領域的交流。

數發部指出，「隱私權論壇」是全球資料治理暨創新技術合規領域中，高規格且影響力深遠的多邊對話平臺之一。本屆論壇由歐洲資料保護委員會（EDPB）、歐盟資料保護監督機關（EDPS）、法國資訊自由委員會（CNIL）、英國資訊委員辦公室（ICO）及義大利資料保護局（GPDP）等單位共同參與，數發部本次受邀顯示出臺灣資料治理實績備受國際肯定。

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在論壇中，數發部政務次長侯宜秀以「AI賦能臺灣：從人才、數據到治理」（AI for Taiwan: From Talents, Data to Governance）為題發表演說，分享臺灣的AI治理經驗。她指出，臺灣已於今年1月公布實施《人工智慧基本法》，建立完整的法制基礎，並以「協作治理」為概念，攜手政府、產業與學界，共同因應AI發展所帶來的機會與挑戰，力求在推動創新之餘，也兼顧安全與信任。

侯宜秀表示，臺灣於全球AI供應鏈扮演關鍵角色的同時，數發部透過課程、實習及跨域競賽等方式，積極培育AI人才，強化整體競爭力；並研訂《促進資料創新利用發展條例》，以「隱私優先設計」（Privacy by Design）為基礎，促進跨機關資料流通與創新。此外，數發部也推動「臺灣主權AI訓練語料庫」，整合高品質正體中文語料，並開放各界使用，作為發展本土AI應用的重要基礎。

本場「AI治理高階對話」由隱私權論壇主席Sébastien Ziegler主持，與會者包括等多國機構首長與專家，共同就AI治理與隱私保護議題進行交流。

數發部表示，透過此次論壇與多國高層的對話，為未來雙邊及多邊合作奠定基礎，未來將持續深化國際交流，在AI快速發展的趨勢下，以協作治理為核心，強化與全球接軌，攜手打造更「可信賴」的數位環境。

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