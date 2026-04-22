中共稱支持台灣中小企業開拓中國市場 經長：內容模糊不清

中共宣布10項涉台措施，研議支持台灣中小企業開拓中國市場。對此，經濟部長龔明鑫表示，項目內容模糊，具體細節也不清楚。（法新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕中共中央台辦在鄭習會後宣布10項涉台措施，研議支持台灣中小企業開拓中國市場，立委關切國內產業陷入「養套殺」風險。對此，經濟部長龔明鑫表示，項目內容模糊，具體細節也不清楚。

民進黨籍立委賴瑞隆關切，中共10大涉台措施對台灣的整體性影響？龔明鑫回應，10項惠台措施僅有第8項「研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微型企業依法依規開拓中國市場」與經濟部業務比較有關，但事實上它寫得很模糊，也不是很清楚具體是什麼。

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龔明鑫續說，台灣2025年經濟成長率達到 8.68％，今年預估成長超過 7％。近五、六年來台灣經濟都非常好，並非是受惠於中國惠台措施，台灣本身已經走出自己很好的路。

賴瑞隆續指，台灣對中國經貿依存度逐年降低，過去以來中國常因政治因素動輒開放市場或關閉市場，「都是它說了算」，沒有可追尋的依據，對台灣農漁產品增加很多風險，過去以來也頻傳「養套殺」現象，甚至中國這次涉台10大措施還提出「有政治前提」的開放，例如台灣農漁產品的輸出必須建立在九二共識上、影劇輸出還要符合中國式的政治正確。

對此，龔明鑫表示，中國將原已陸續開放的項目取消有政治上的考量，但台灣從2016年起在分散市場、替代市場上也獲得很好的成果，中國再次開放的話，希望還是不要設有條件是最好的。

賴瑞隆續指，中國是在跟台灣特定政黨接觸過後才釋出新一波涉台措施，跳過我國政府是否背後有政治目的？龔明鑫回應，中國單方面動輒變卦，對產業界是很困擾的事，兩岸經貿交流要確立穩定秩序，由「政府對政府」來談還是最好的方式。

國民黨籍呂玉玲表示，中方近期提出10大惠台措施，重新釋出善意，但經濟部態度強硬回應台灣經濟已經走出自己的路，是否意味「台灣認為自己有本錢可以放棄與中國的經貿關係」？

龔明鑫回應，並非此意，分散市場風險、拓展其他市場並非是要放棄與中國的經貿往來，並沒有要刻意斷絕關係，而是多元市場開發。

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