王品股東會紀念品開獎 大方發出3000元電子大禮包

王品（2727）股東會紀念品今（22）日開獎，延續往年大手筆，發出價值3000元的「王品股東大禮包」，今年為增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕 眾多股民引頸期盼的王品（2727）股東會紀念品今（22）日開獎，延續往年大手筆，發出價值3000元的「王品股東大禮包」。

今年為增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，邀請15.8萬位股東共享美味食光。

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王品集團自2018年起贈送股東大禮包，每年均吸引市場高度關注，買1股就能入手的超優惠抵用券成功讓股東一同「瘋美食」，今年股東人數來到15.8萬人、再次改寫歷史新高。

今年的「王品股東大禮包」為增加使用便利性與消費彈性，將3000元抵用券全部改為電子券，透過「王品瘋美食APP」可一鍵獲得。

2026年股東大禮包抵用券共分為3種：首先是1張200元電子抵用券，消費滿1,000元可使用，相當於現享8折優惠，王品集團旗下所有餐廳用餐均適用，使用期限自2026年7月至2027年6月為止。

其次，每月2張、共計24張的100元電子抵用券，於王品集團餐廳消費滿1000元可折抵1張，不限平假日均可使用。

第三種則是購物網站「王品瘋美食購物網」的200元優惠碼，單筆訂單發票金額滿1000元即可現折200元，每筆訂單可用1張，總共可使用2次，使用期限至2026/12/31為止。

王品表示，王品股東對集團餐飲服務非常支持，歷年來無論現金或電子抵用券，使用率均逐年攀升，今年採用全電子抵用券的形式，結合「王品瘋美食APP」本身可找餐廳、預約訂位、訂餐及付款等多樣功能，讓消費更便利，一支手機就能完成所有用餐前後的需求。

王品股東會今年於6/17舉行，最後過戶日為4/18，最後交易日為4/15。持股1000股以上的股東，可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，或親自出席股東會領取，也可憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領。

持股未滿1000股的零股股東，則需親自出席股東會領取，或參與電子投票後至股代處領取。

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