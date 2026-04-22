5/1開徵！今年房屋稅開徵974萬件 全國單一自住占32.6％

財政部今舉辦「房屋稅開徵記者會」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕房屋稅差別稅率2.0（囤房稅2.0）自2024年7月起實施，今年為第2次開徵，課稅所屬期間2025年7月1日至2026年6月30日，繳稅期間為2026年5月1日至6月1日，全國開徵件數共974.57萬件、年增11.16萬件或1.16%，稅額1037.12億元、年增34.30億元或3.42 %；住家用房屋部分，自住房屋件數651.29萬件、稅額314.39億元，占總開徵件數及稅額分別為66.83%及30.31%，其中全國單一自住房屋件數約318.08萬件、占總開徵件數32.64%。

財政部表示，新制加重閒置房屋持有成本，引導多屋族釋出房屋進入租賃或市場；同時維持自住房屋較低稅負，兼顧民眾居住權益與整體稅制公平。今年六都開徵稅額占全國比率約8成，顯示主要都市地區仍為稅收重要來源，其中件數及稅額增加最多皆為桃園市，反映區域發展快速，進而帶動新建房屋成長。

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根據統計，全國住家用房屋部分，自住房屋件數約651.29萬件，稅額約314.39億元，占總開徵件數及稅額比率分別為66.83%及30.31%；其中全國單一自住房屋件數約318.08萬件。非自住住家用房屋件數約159.35萬件、稅額約201.44億元，占總開徵件數及稅額比率分別為16.35%及19.42%。公益出租房屋件數約23.63萬件、稅額9.26億元，占總開徵件數及稅額比率分別為2.42%及0.89%。

另，非住家用房屋部分，營業用房屋件數約103.02萬件、稅額400.9億元，占比約10.57%及38.66%；醫院診所及自由職業事務所房屋件數約2.73萬件、稅額12.96億元，稅額占比約1.25%；人民團體等非住家非營業使用房屋件數約34.55萬件、稅額98.17億元，稅額占比約9.47%。

財政部表示，2026年期房屋稅核定整體出租房屋（包含出租申報租賃所得達租金標準、公益出租人、社會住宅、租賃住宅）件數約40.85萬件，較2025年期增加5.96萬件或17.08 %；又未有效使用的空閒置房屋件數約111.66萬件，較2025年期減少2.06萬件或1.81%。

財政部表示，各地方稅稽徵機關近期已陸續寄發繳款書，民眾如未接獲繳款書，可於繳納期限前主動向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發，或透過線上查詢方式確認稅額並完成繳納。另，針對因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢致無法一次繳清稅款者，提供延期或分期繳納機制，經申請核准後，最長可延期1年或分期3年36期繳納，且於核准期間內免加計利息。

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