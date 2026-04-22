台綜院：AI動能強勁支撐 3月電力景氣續呈紅燈

3月電力景氣燈號續呈熱絡的紅燈。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（22）日發佈2026年3月份台灣EPI電力景氣指數。受人工智慧（AI）、高效能運算與雲端資料服務需求持續擴張帶動，相關產業鏈接單與生產動能同步提升；同時，國際原物料價格走升預期，帶動企業提前備料與拉貨，進一步推升用電需求。全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.76%，電力景氣燈號續呈熱絡的紅燈。

3月，整體產業用電量較去年同期成長1.19%，其中製造業成長 0.58%，服務業成長4.14%；顯示內需服務活動維持熱絡，而製造業用電成長相對溫和。另隨再生能源發電快速成長，企業綠電使用比重持續提升，部分製造業用電需求轉由再生能源供應。

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今年3月地緣政治風險浮現，中東戰事推升能源價格並加劇供應鏈不確定性，對全球經濟供給面造成衝擊。半導體產業在人工智慧與高效能運算需求殷切帶動下，產線持續滿載運作，整體營運未受戰事干擾，展現高度抗震性。隨著 AI相關資本支出維持強勁，供應鏈引申需求持續擴大，進一步帶動半導體設備投資與相關原物料需求同步攀升，半導體與電腦、電子產業用電維持高成長態勢，成為撐起整體經濟表現的核心引擎，並透過供應鏈外溢效應，帶動相關傳統產業需求。

整體而言，在全球 AI 熱潮持續升溫與半導體及資通訊需求強力支撐下，國內經濟動能維持強勁，台綜院預測 2026 年 3 月相較去年同期經濟成長率達11.4%，延續高成長格局。

綜合觀察，在地緣政治升溫與能源價格上揚影響下，全球經濟不確定性提高，對成本與供應鏈形成壓力，惟整體景氣仍維持穩健。關鍵在於AI 與算力需求持續擴張，逐步取代傳統終端需求，成為主導產業發展的核心動能；部分傳統產業亦受原物料價格上升與短期備貨需求帶動，呈現「價漲量增」，用電表現略有改善。

台綜院表示，台灣憑藉半導體與AI供應鏈的關鍵地位，形成抵禦外部衝擊的產業優勢，不僅支撐出口動能，亦帶動整體經濟表現優於多數國家；在 AI驅動的結構性成長動能持續擴散下，國內經濟即使面臨外部不確定性，仍維持穩健擴張態勢。

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