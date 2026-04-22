台股基金績效亮眼 元大新主流基金今年來報酬率高達98％奪冠

台股基金績效亮眼，元大新主流基金今年以來報酬率高達98%奪冠。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今年以來漲幅超過三成，主動式ETF交易熱度超夯，但觀察台股基金績效更亮麗，平均繳交出近6成的亮眼績效，其中，元大新主流基金今年以來報酬率更高達98%排名第一，稱霸台股基金。

統計今年以來至4月21日為止，台股基金在短短不到4個月期間，元大新主流基金排名第一、以98%居冠，其次為元大卓越基金、元大2001基金、元大經貿基金、野村台灣運籌基金報酬率全部在80%以上。

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法人分析，台股基金其實績效相當亮麗，相較台股主動式ETF同期間平均績效41.4%，績效最強的主動群益科技創新（00992A）僅62%，近期成交量大、熱度極高的主動統一台股增長（00981A）59.2%次之。

法人分析，主動式ETF且每日公布持股易被各界追蹤，且規模漸增下，進出中小型股的難度增加，持股會更偏向權值股布局，包括00981A、00992A第一大持股皆是台積電（2330）；而台股基金領先者規模適中，無須每日公布持股，更有利靈活操作追求績效。

元大新主流基金研究團隊表示，過去台股與蘋果供應鏈幾乎畫上等號，但這波AI趨勢創造全新的產業動能，基於企業獲利高成長支持評價面帶動評價面向上的格局，上市櫃半導體、電子零組件多頭題材充沛，推動台股進入成長主升段，看好資金輪動將持續創造主動基金超額報酬機會。

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