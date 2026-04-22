威盛電子攜手正德防火 搶攻新能源安全市場

威盛與正德防火合作新能源防火方案，強化大規模場域的應變效能。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕隨著電動車（EV）普及與儲能系統（BESS）大量佈建，鋰電池火災的高溫與復燃特性已成為城市安全的新挑戰，IC設計威盛（2388）今日宣布與台灣消防安全第一品牌正德防火深度合作，於4月22日至24日登場的「2026台北國際防火防災應用展」中，攜手展示針對新能源火災開發的「早期AI火災偵測與主動式防護系統」。

威盛表示，傳統消防系統多依賴煙霧或熱感應，往往在火勢已成形後才啟動。威盛憑藉深耕多年的 AI 影像運算技術，為新能源場域量身打造「早期火災偵測系統」。透過智慧攝影機追蹤環境異常溫度、煙霧特徵與特殊氣體趨勢，能在火源萌芽的極早期階段即發出警報，為後續滅火爭取黃金救援時間。在電動車與儲能櫃等無人值守的環境中，偵測速度決定損害規模，威盛的AI 技術不僅是監視，更是主動的安全防護大腦。透過與正德防火的防火水幕設備連動，實現從智慧預警到冷卻隔離的無縫對接。

請繼續往下閱讀...

威盛指出，本次展覽的核心重點，在於威盛 AI 偵測系統與正德防火新能源火災戰術設備的整合應用。一旦威盛系統偵測到異常，可立即驅動以下防護機制，包括底盤撒水系統：針對電動車底部鋰電池區域進行精準噴射，從火源核心快速降溫，有效抑制熱失控與復燃風險；水幕牆水霧系統：由天花板自動啟動形成垂直水霧屏障，即時隔離高溫輻射與有毒濃煙，防止火勢向鄰近車輛或商辦空間蔓延，該套系統支援「手動部署」與「自動聯動」雙模式，能彈性應用於地下停車場、商辦大樓、工廠及倉儲等多元場景。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法