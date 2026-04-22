川普稱庫克打電話來「親我的屁股」透露「三到四項重大幫助」

川普稱庫克是「一位傑出的管理者和領導者」，擁有「幾乎無人能及的輝煌職業生涯」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統週二（21日）聲稱蘋果公司首席執行長庫克打電話來「親吻我的屁股（kiss my ass）」。前一天，庫克宣布他將卸任這家全球市值最高公司的執行長。庫克將於今年9月轉任執行董事長，約翰特納斯將接任執行長一職。

川普在Truth Social網站上寫道：「接到電話時，我說，哇，是蒂姆·庫克打來的！這可是大事啊！蘋果公司的掌門人打電話來『親我的屁股』，我當時真是太得意了」。

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川普說，庫克在他第一任期初期聯繫過他，提出了一個「相當大的問題」，只有他才能解決。但他沒有具體說明是什麼問題。

這篇發文重新提起川普在2019年白宮與庫克會面時無意中使用的「蒂姆·蘋果」這個綽號，這一失言成為他第一任期內最令人難忘的時刻之一。

川普接著描述他與這位蘋果高層多年來建立的工作關係。 他寫道：「在我擔任總統的5年裡，提姆會給我打電話，但並不頻繁，我會盡我所能幫助他」。川普聲稱曾為庫克提供過「三到四項重大幫助（BIG HELPS）」。

川普並稱庫克是「一位傑出的管理者和領導者」，擁有「幾乎無人能及的輝煌職業生涯」。

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