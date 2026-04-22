牌照稅繳了沒？竹市還有近10萬輛5成7車主未繳納

新竹市稅務局提醒車主，竹市還有近10萬輛5成7車主未繳納，若未在期限內繳納，將產生滯納金。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年的車輛使用牌照稅繳了沒？新竹市稅務局表示，竹市今年度共開徵17萬4013輛，稅額14億2106萬元，但到15日，仍有約10萬輛的5成7車主未繳納，繳納期限到4月30日，請車主注意繳納期限，以免逾期產生滯納金。

稅務局表示，已提供多元繳稅管道，除e化繳稅方式，民眾可持稅單至各代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者，也可到統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。此外。也可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。若逾期繳納稅款，每逾3日按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；超過30日仍未繳納，將移送行政執行署強制執行。

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民眾未收到或不慎遺失稅單，可透過電話、臨櫃或至稅務局官網「線上申辦」申請補發，或登入「地方稅網路申報作業入口網」（ https://net.tax.nat.gov.tw ），直接線上查繳稅款；稅額在3萬元以下者，可使用便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單直接至櫃檯繳納。提醒車主，車輛欠稅使用公共道路被查獲，除需繳納欠繳使用牌照稅，還會被處應納稅額 1 倍以下罰鍰，可電洽 03-5225161 分機 311-317。

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