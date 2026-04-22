總價1500萬 在永和買預售屋只負擔得起套房 中古屋卻能買到2房

總價1500萬元在淡水能買到3房的預售屋。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕購屋總價1500萬元已是多數首購族能負擔的最大公約數，房仲業者彙整2025年新北市10個熱門行政區該購屋預算的預售屋、中古屋實價揭露資訊，發現板橋、新莊、汐止以及永和等行政區，該預算的成交占比均不到1成，但若是選擇買中古屋，則高達8個熱門行政區該總價交易占比超過5成，又以淡水最高、約75.8%，相當於每1.32件中古屋成交就有1件總價在1500萬元以內。

進一步觀察1500萬元購屋預算在同一個行政區預售屋、中古屋成交坪數的落差，以永和差距最多，該預算在永和買進預售屋、能買到的平均坪數約9.7坪，但若選擇中古屋、平均可買到21.1坪，落差高達11.4坪，相當於多出兩個房間。

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總價1500萬 淡水是少數能買到3房的區域

至於，能買到坪數差距第二大的則是汐止區，該預算在汐止若選擇預售屋平均能買到坪數約16.7坪，但若選擇買中古屋、平均可買到27.1坪，兩者差距約10.4坪，落差第三大的則是林口區，買中古屋平均會比預售屋多出7.6坪，相當於多出一個套房。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，永和新建案逐漸走向小宅化，加上高公設比影響，導致預售屋室內空間逐漸縮小，反觀成屋市場還有許多公設比較低的老公寓或早期電梯大樓，讓首購族在同樣預算下，能從買預售屋套房，升級中古屋2房，甚至2加1房，差距明顯。

反觀在淡水，總價1500萬買預售屋或是買中古屋，坪數落差最小、僅0.2坪。陳金萍指出，淡水因供給量大且具備價格親民優勢，也是預售屋房價與中古屋價格最平均的區域，更是唯一在1500萬元內能買到30坪的行政區。

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