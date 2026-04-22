別太相信自己！「晚上8點後」做3個財務決定你會後悔

美媒點出晚上8點後做的3個財務決定你會後悔。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經網站報導，曾有神經外科醫師指出，坊間常說「不要在晚上做重大決定」其實有其科學根據，因為此時人的專注力下降、情緒波動加劇，大腦正在整理一天的資訊。而在財務決策上，這一點尤其明顯，許多重要選擇最好「睡一覺再說」。晚上8點後做的3個財務決定，可能會讓你後悔一輩子。

1.網路購物：如今電商24小時開放，讓人更容易在夜晚做出錯誤決定，尤其是「情緒性購物」。這種夜間衝動購物其實早已存在。《富比士》曾指出，當時超過三分之一的網購消費者會在深夜下單，而且時間越晚，後悔機率越高。

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2.買個股（選股投資）：當你在睡前滑手機看到某支生技股單日暴漲40%，很容易幻想自己靠它提早財富自由，甚至考慮賣掉ETF全押進去。但早晨清醒的你，通常會選擇穩健的指數型基金。股神巴菲特（Warren Buffett）曾在2017年贏得一場百萬美元賭局，證明低成本S&P 500 ETF長期表現優於多數對沖基金。到了2025年，《CNBC》與標普全球資料顯示，約75%基金經理長期輸給市場，5年後有95.5%落後，15年後幾乎全部無法勝過指數投資。也就是說，夜晚的「暴富幻想」，往往與現實相反。

3.衝動辭職：夜晚情緒容易放大不滿，讓人覺得自己被低估、薪資不合理，甚至認為「現在就該離職」。報導舉例，2026年摩根大通（J.P. Morgan）勞動市場預測指出，就業市場正在降溫，招聘趨緊，失業競爭加劇。專家建議，在任何時期都應先確保「已拿到下一份工作」再離職。

在2022年「大離職潮」期間，《富比士》也曾提醒求職者不要衝動辭職，因為長時間失業會導致收入斷層、談判能力下降，甚至在招聘市場上受到隱性歧視。換句話說，夜晚覺得「一定可以找到更好的」，往往只是情緒在放大現況。

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