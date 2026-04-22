Hebe田馥甄也愛奶油黃花 大讚台電加羅林魚木好美

4月正值加羅林魚木花季，台電歡迎民眾動身前往公館溫州公園拍美照。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕隱身在台北公館巷弄的台電「加羅林魚木」，4月盛放花期完美銜接春櫻、夏桐，其甜而不膩的「奶油黃」花朵，在春綠翠芽的襯托下綻放熠熠，是不少人每年定期賞花的好去處，熱愛大自然的女歌手Hebe田馥甄周日的IG（Instagram）也分享台電秘境，更大讚「好美」!

台電魚木位於公館羅斯福路三段283巷30號溫州公園旁，是40多年前台電員工為祈求佛祖保佑台灣電力建設順利，誤將珍貴魚木作為菩提樹種下，直到一名台大學生將花株帶回研究，才驚覺這棵「菩提樹」，其實是來自海洋另一端，大洋洲加羅林群島原生的珍貴加羅林魚木。

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經過台電人的悉心照料，魚木每逢春季，綻放的花團便隨風舞動，吸引民眾駐足欣賞，也成為賞花與網美打卡的巷弄秘境。

知名女歌手Hebe田馥甄在個人IG上分享台電秘境。（取自HebeIG）

SHE中的Hebe熱愛大自然，常在社群分享登山、親近山林的日常，並從中汲取音樂靈感與生活智慧，演唱會「田調」巡演更是在大自然中開唱，被眼尖粉絲發現，Hebe近期的IG社群現實動態就PO文分享台電位於公館盛開的「加羅林魚木」。

台電為了讓達15公尺、約五層樓高的滿開花景更親民，台電2016年啟動公共藝術空間改善計畫，不僅拆除魚木所在角落圍牆、遷移電力設備，還透過不開挖工法，設置了市民賞花的共享空間及露天涼椅，讓民眾輕鬆縱覽魚木花景，並提供樹根健全的生長空間。台電於2018年榮獲臺北市政府首屆樹木保護獎「臺北樹益獎」肯定。

台電說，4月正值加羅林魚木花季，賞花地點方便，周遭還有多間咖啡廳、餐館讓人小歇，歡迎民眾快換上最中意的春裝，也可帶上最時下年輕流行的娃包，前往公館溫州公園，欣賞魚木同時也拍下繁花絢爛的絕美瞬間。

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