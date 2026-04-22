貿聯-KY展望維持樂觀 AI產能滿載東南亞穩健擴產

線束大廠貿聯-KY積極因應人工智慧需求成長，目前AI相關產能已處滿載狀態。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）積極因應人工智慧（AI）需求成長，總經理鄧劍華今日表示，目前AI相關產能已處滿載狀態，且客戶未來數年需求明確向上，公司已啟動新一波增產計畫，今年營運目標逐季增溫，擴廠佈局重心會先聚焦東南亞越南與馬來西亞，以支撐絡繹不絕的新需求動能。。

鄧劍華指出，近期觀察客戶需求能見度持續提升，無論既有客戶新專案，或新客戶導入，皆帶來穩定業務機會，在需求明確前提下，擴產屬合理且必要的投資決策。公司並未預期單一新產業或客戶帶來爆發性營收，而是透過既有客戶滾動式成長推動整體營運。

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在產能布局方面，貿聯正加速東南亞擴產腳步，其中越南新產線預計於2026年下半年投產，馬來西亞柔佛新廠則規劃於2027年上半年量產，印尼巴淡與新都亦將有所規劃。鄧劍華觀察，越南廠以勞力密集型生產為主，馬來西亞則偏向設備投資導向，藉此優化整體製造結構。目前全球廠區已達約40座，高於去年的38座，並持續評估透過併購擴大產能版圖。

在技術發展方面，市場關注的光電共封裝（CPO）技術仍處於早期階段，鄧劍華表示，儘管已有廠商可進行小量出樣或實驗室製作，但目前尚未看到實際大規模量產時程，客戶亦未有明確導入規劃。相較之下，公司新一代Vera Rubin產品進展較為明確，預計將於今年第四季開始出貨，並已完成100A規格認證。

外部環境方面，市場關注中東地區衝突可能推升運輸與材料成本，鄧劍華強調，貿聯將與客戶協商分攤壓力，目前尚未出現提前拉貨或延後出貨情形，整體需求維持穩定，展望不受影響，仍然維持樂觀。

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