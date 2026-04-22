長春石化爆內鬼！中企挖角幹部跳槽 竊全球領先技術

長春石化苗栗廠。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣前三大石化集團的長春石化卓姓、劉姓2名派中國男性幹部，被中國廣東盈華電子科技有限公司挖角跳槽，離職前還竊取長春石化領先全球的銅箔製成等機密洩漏給對方，苗栗地方檢察署偵結，依侵害營業秘密罪嫌將2人起訴。

卓男、劉男原受僱長春苗栗廠，分別自2022年、2018年間起，派駐中國任課長級幹部，然2人迄2024年12月間離職前，把長春領先全球的銅箔製作技術、鋰電池等生產方法、技術、製程、配方及其他可用於生產、銷售或經營之資訊，以公司公用電子信箱寄至其私人電子信箱、儲存放在其手機內，再於中國通訊軟體微信漏予廣東盈華電子科技公司。

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此外，卓男於長春離職後，前往盈華公司任職，且明知盈華公司為中國地區之營利事業，依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項前段規定，大陸地區營利事業須經主管機關經濟部許可，但盈華公司未獲許可，即由卓男招募劉男前往盈華任職，違法替盈華公司從事業務活動。卓男另涉犯臺灣地區與大陸地區人民關係條例第93條之2第1項前段非法為業務活動罪嫌，被檢方提起公訴。

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