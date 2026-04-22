看好蘋果世代交替 童子賢：AI長期將重塑產業樣貌

童子賢提到，AI未來對社會的影響將不亞於網路，應用將從個人端延伸至教育、醫療、交通、金融體系與企業營運等各層面。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國科技巨擘蘋果宣布執行長交棒，由現任CEO庫克轉任執行董事長，並由負責硬體工程的副總裁特納斯（John Ternus）接任，將於9月1日正式上任。和碩（4938）董事長童子賢今日受訪表示，蘋果順利推動世代交替，展現企業治理成熟度，同時也指出，人工智慧（AI）發展正處於關鍵轉折點，其長期影響力「不下於網路」，將全面重塑產業樣貌。

童子賢肯定庫克過去帶領蘋果造就的表現，指出自2011年接任以來，公司市值成長幅度可觀，且長期穩居全球科技領導廠商前三名，展現強勁競爭力。能夠在此時順利完成領導人交接，代表企業在制度與管理上具備高度成熟度，台灣產業界多為其合作夥伴，對此抱持祝福態度。

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至於新任執行長由硬體背景出身，是否將影響蘋果與供應鏈的合作模式，童子賢則認為，不應過度解讀領導人學經歷差異，畢竟企業領導者在晉升至高層前，早已歷經市場與管理考驗，其能力不應僅以早期背景區分。

針對近期市場對AI產業是否出現泡沫的討論，童子賢直言，相關論調與2000年前後的「網路泡沫」相似。當年網路尚未成熟時，市場對其價值存疑，但隨著商業模式逐步確立，Google、Amazon等企業崛起，最終徹底改變全球產業結構。AI同樣處於快速發展初期，短期確實存在商業模式不明與競爭激烈等挑戰，「不是所有參與者都能成功」，但從長期來看，AI將大幅提升數位產品的生產力與便利性。

童子賢提到，AI未來對社會的影響將不亞於網路，應用將從個人端延伸至教育、醫療、交通、金融體系與企業營運等各層面，帶動全面性升級。例如未來AI可內建於終端裝置中，支援多語言即時應用，使用者在日常生活中將高度依賴相關功能，因此，AI將成為推動下一波產業變革的核心動能。台灣廠商長期為全球品牌客戶的重要合作夥伴，在供應鏈中的角色穩固，未來仍將持續參與國際科技產業發展。

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