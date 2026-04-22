川普將在宅邸為「川普迷因幣」辦晚宴 川普本人「可能不出席」

川普重返白宮以來，將在本周末第2次替提升其數位資產熱度舉辦活動。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕拳擊冠軍邁克·泰森（Mike Tyson）、羅賓斯（Tony Robbins）與美國總統川普（Donald Trump）將為了川普迷因幣（TRUMP meme coin，$TRUMP），與297名川普迷因頂級投資者，參加一場主辦單位宣稱的「全球最獨家加密貨幣與商業會議」。這是川普重返白宮以來，第2次替提升其數位資產熱度辦的活動。

《美國廣播公司》報導，儘管活動網站標註「不接受任何禮物」，但部分參與者因投資該幣種已投入數百萬美元，其中多數資金直接流向川普家族，以換取與總統共進午餐的潛在機會。批評人士抨擊此為赤裸裸的利益交換，指控川普透過出售接觸總統的機會謀取私利。本月初，一群民主黨參議員已致信活動主辦人、川普友人贊克（Bill Zanker），要求調閱活動紀錄，以釐清川普及其家族從加密貨幣獲利的具體程度。贊克對此未予回應。

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川普於2025年1月就職典禮前幾天推出了這款基於網路迷因的數位貨幣。幣值曾衝高至44美元以上，（約新台幣1400元），隨後隨即暴跌。去年5月，川普曾於維吉尼亞州的高爾夫球俱樂部舉行「私密晚宴」以重振市場，當時除向投資者發放金錶外，與會者多為匿名身份。儘管該活動曾一度拉抬幣值，但市場興趣隨後消退；截至2026年3月初，幣值跌破3美元，導致高點買入的投資者面臨嚴重虧損。據CoinGecko數據，上月宣布海湖莊園活動後，幣值曾短暫回升至4美元以上，隨後回落至3美元以下。

根據活動網站，頂級投資者將獲贈川普品牌的腕錶、古龍水、海報，並能參加與總統的貴賓招待會。與去年5月的活動相同，這些投資者的真實身分隱藏在化名或一串字母數字代碼之下。與會者將聆聽泰森、羅賓斯及其他企業高階主管的主題演講。然而，活動細則中註明「川普總統可能無法出席」，事實上，白宮已表示總統計畫於當晚出席在華盛頓舉行的白宮記者協會晚宴。

批評人士指出，這類活動反映出川普利用總統職權為自身謀利，其家族企業在波斯灣等地區簽署多項地產授權，並將其肖像廣泛用於各類商品。據《富比士》報導，川普在第2任期1年後，個人財富已達60億美元（約新台幣1906億元）。儘管該迷因幣自高點貶值逾94%，其交易手續費仍為總統創造了近4億美元（約新台幣127億元）的收入。針對相關質疑，川普與白宮一貫否認涉及利益衝突。

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