先布局卡位！味全、台船、佳能等32檔發放股東紀念品機率高 今為最後上車日

股東會旺季到，不少投資人鎖定尚未公布紀念品的標的提前布局。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕隨著股東會旺季來臨，紀念品題材再度引發市場關注！不少投資人鎖定尚未公布紀念品的標的提前布局。
今（22日）為32檔近3年皆有發放紀念品紀錄個股的最後買進日，包括味全（1201）、味王（1203）、台船（2208）、佳能（2374）、華晶科（3059）等。儘管上述公司目前尚未公告紀念品內容，但依過往經驗推估，發放機率仍高，投資人可把握時機提前布局，搶先卡位領取資格。
請繼續往下閱讀...
以下為32檔個股近3年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|近3年曾發放的股東會紀念品
|1
|1201
|味全
|4月22日
|料理高手-蔬果本味調味料、貝納頌 冷熱萃浸泡咖啡
|2
|1203
|味王
|4月22日
|咖哩雞肉（2入組）一盒、大食客威士忌桶麵（3碗）隨機出貨、雞蓉藜麥粥 （二包裝） 1盒
|3
|1516
|川飛
|4月22日
|7-11商品卡35元、全家禮物卡35元
|4
|1517
|利奇
|4月22日
|多功能手機支架、蜂王洋甘菊舒緩潤膚皂70克二入、蜂膠草本抗菌皂4入
|5
|1591
|駿吉-KY
|4月22日
|連3年發放全家禮物卡50元
|6
|2208
|台船
|4月22日
|7-11（45元咖啡卡）、7-11商品卡50元
|7
|2374
|佳能
|4月22日
|稻回皂 100克、 奇蹟蘭花洗衣膠囊4顆、蘭花除臭環保洗衣膠囊4顆裝
|8
|2488
|漢平
|4月22日
|連3年發放7-11商品卡35元
|9
|2537
|聯上發
|4月22日
|毛寶好無比 超淨亮 洗衣精500ml、妙管家強效洗衣粉500克、毛寶洗碗精（潔淨強化） 450克
|10
|3032
|偉訓
|4月22日
|菲蘇德美燕麥潔膚皂二入、妙管家小蘇打抗菌洗衣精、毛寶葳香抗菌洗衣精500克
|11
|3059
|華晶科
|4月22日
|方型玻璃沙拉碗二入、BLACK HAMMER水壺袋、掌廚可樂膳不鏽鋼保鮮盒
|12
|3095
|及成
|4月22日
|不鏽鋼餐具二件組、伊莎貝爾櫻花香皂75克三入組
|13
|3268
|海德威
|4月22日
|宜睿好禮即享券A版35元、7-11商品卡35元
|14
|3321
|同泰
|4月22日
|連3年發放全家禮物卡50元
|15
|3373
|熱映
|4月22日
|蜂王清新植感草本皂70克三入、洋甘菊舒緩潤膚皂70克三入、蜂王植萃精華皂70克三入
|16
|3419
|譁裕
|4月22日
|伊莎貝爾歐風精華皂、伊莎貝爾櫻花香皂75克一入、蜂王香氛皂（德國櫻花/英國鬱金香/英國薰衣草）70克一入
|17
|3437
|榮創
|4月22日
|茶山房3入串皂、菲蘇德美燕麥潔膚皂、毛寶抗菌洗手乳
|18
|3455
|由田
|4月22日
|連3年發放7-11商品卡50元
|19
|3552
|同致
|4月22日
|7-11商品卡50元、7-11商品卡100元
|20
|3605
|宏致
|4月22日
|環保袋（宏致）、春之玫瑰精油造形香皂二顆、蜂膠草本抗菌皂2入
|21
|4104
|佳醫
|4月22日
|連3年發放 CureCare安炫曜水光保濕精華面膜
|22
|4113
|聯上
|4月22日
|毛寶好無比 超淨亮 洗衣精500ml、妙管家強效洗衣粉500克、毛寶洗碗精（潔淨強化） 450克
|23
|4746
|台耀
|4月22日
|7-11中杯美式或現萃茶提貨卡、7-11商品卡35元
|24
|4804
|大略-KY
|4月22日
|連3年發放全家禮物卡50元
|25
|4956
|光鋐
|4月22日
|金安德森堅紋方口玻璃碗、MINI健康捲尺、伊莎貝爾櫻花香皂75克三入組
|26
|4971
|IET-KY
|4月22日
|連3年發放7-11中杯美式或現萃茶提貨卡
|27
|4976
|佳凌
|4月22日
|連3年發放統一超商45元咖啡卡
|28
|4999
|鑫禾
|4月22日
|廚房不鏽鋼料理剪刀、愛佳寶420不鏽鋼料理剪刀、家魔仕四合一多功能開瓶器
|29
|5014
|建錩
|4月22日
|連3年發放全家經典中杯美式咖啡券
|30
|6246
|臺龍
|4月22日
|初見海洋之星玻璃盤1入、樂曼尼多用途造型碟4.5吋、磁吸式放大鏡指甲剪
|31
|6727
|亞泰金屬
|4月22日
|7-11商品卡200元、7-11商品卡100元
|32
|8054
|安國
|4月22日
|7-11商品卡50元、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法