自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

先布局卡位！味全、台船、佳能等32檔發放股東紀念品機率高 今為最後上車日

2026/04/22 12:40

股東會旺季到，不少投資人鎖定尚未公布紀念品的標的提前布局。（示意圖，資料照）股東會旺季到，不少投資人鎖定尚未公布紀念品的標的提前布局。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著股東會旺季來臨，紀念品題材再度引發市場關注！不少投資人鎖定尚未公布紀念品的標的提前布局。

今（22日）為32檔近3年皆有發放紀念品紀錄個股的最後買進日，包括味全（1201）、味王（1203）、台船（2208）、佳能（2374）、華晶科（3059）等。儘管上述公司目前尚未公告紀念品內容，但依過往經驗推估，發放機率仍高，投資人可把握時機提前布局，搶先卡位領取資格。

以下為32檔個股近3年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：

股票代號 公司名稱 最後買進日 近3年曾發放的股東會紀念品
1 1201 味全 4月22日 料理高手-蔬果本味調味料、貝納頌 冷熱萃浸泡咖啡
2 1203 味王 4月22日 咖哩雞肉（2入組）一盒、大食客威士忌桶麵（3碗）隨機出貨、雞蓉藜麥粥 （二包裝） 1盒
3 1516 川飛 4月22日 7-11商品卡35元、全家禮物卡35元
4 1517 利奇 4月22日 多功能手機支架、蜂王洋甘菊舒緩潤膚皂70克二入、蜂膠草本抗菌皂4入
5 1591 駿吉-KY 4月22日 連3年發放全家禮物卡50元
6 2208 台船 4月22日 7-11（45元咖啡卡）、7-11商品卡50元
7 2374 佳能 4月22日 稻回皂 100克、 奇蹟蘭花洗衣膠囊4顆、蘭花除臭環保洗衣膠囊4顆裝
8 2488 漢平 4月22日 連3年發放7-11商品卡35元
9 2537 聯上發 4月22日 毛寶好無比 超淨亮 洗衣精500ml、妙管家強效洗衣粉500克、毛寶洗碗精（潔淨強化） 450克
10 3032 偉訓 4月22日 菲蘇德美燕麥潔膚皂二入、妙管家小蘇打抗菌洗衣精、毛寶葳香抗菌洗衣精500克
11 3059 華晶科 4月22日 方型玻璃沙拉碗二入、BLACK HAMMER水壺袋、掌廚可樂膳不鏽鋼保鮮盒
12 3095 及成 4月22日  不鏽鋼餐具二件組、伊莎貝爾櫻花香皂75克三入組
13 3268 海德威 4月22日 宜睿好禮即享券A版35元、7-11商品卡35元
14 3321 同泰 4月22日 連3年發放全家禮物卡50元
15 3373 熱映 4月22日 蜂王清新植感草本皂70克三入、洋甘菊舒緩潤膚皂70克三入、蜂王植萃精華皂70克三入
16 3419 譁裕 4月22日 伊莎貝爾歐風精華皂、伊莎貝爾櫻花香皂75克一入、蜂王香氛皂（德國櫻花/英國鬱金香/英國薰衣草）70克一入
17 3437 榮創 4月22日 茶山房3入串皂、菲蘇德美燕麥潔膚皂、毛寶抗菌洗手乳
18 3455 由田 4月22日 連3年發放7-11商品卡50元
19 3552 同致 4月22日 7-11商品卡50元、7-11商品卡100元
20 3605 宏致 4月22日 環保袋（宏致）、春之玫瑰精油造形香皂二顆、蜂膠草本抗菌皂2入
21 4104 佳醫 4月22日 連3年發放 CureCare安炫曜水光保濕精華面膜
22 4113 聯上 4月22日 毛寶好無比 超淨亮 洗衣精500ml、妙管家強效洗衣粉500克、毛寶洗碗精（潔淨強化） 450克
23 4746 台耀 4月22日 7-11中杯美式或現萃茶提貨卡、7-11商品卡35元
24 4804 大略-KY 4月22日 連3年發放全家禮物卡50元
25 4956 光鋐 4月22日 金安德森堅紋方口玻璃碗、MINI健康捲尺、伊莎貝爾櫻花香皂75克三入組
26 4971 IET-KY 4月22日 連3年發放7-11中杯美式或現萃茶提貨卡
27 4976 佳凌 4月22日 連3年發放統一超商45元咖啡卡
28 4999 鑫禾 4月22日 廚房不鏽鋼料理剪刀、愛佳寶420不鏽鋼料理剪刀、家魔仕四合一多功能開瓶器
29 5014 建錩 4月22日 連3年發放全家經典中杯美式咖啡券
30 6246 臺龍 4月22日 初見海洋之星玻璃盤1入、樂曼尼多用途造型碟4.5吋、磁吸式放大鏡指甲剪
31 6727 亞泰金屬 4月22日 7-11商品卡200元、7-11商品卡100元
32 8054 安國 4月22日 7-11商品卡50元、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財