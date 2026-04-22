先布局卡位！味全、台船、佳能等32檔發放股東紀念品機率高 今為最後上車日

股東會旺季到，不少投資人鎖定尚未公布紀念品的標的提前布局。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著股東會旺季來臨，紀念品題材再度引發市場關注！不少投資人鎖定尚未公布紀念品的標的提前布局。

今（22日）為32檔近3年皆有發放紀念品紀錄個股的最後買進日，包括味全（1201）、味王（1203）、台船（2208）、佳能（2374）、華晶科（3059）等。儘管上述公司目前尚未公告紀念品內容，但依過往經驗推估，發放機率仍高，投資人可把握時機提前布局，搶先卡位領取資格。

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以下為32檔個股近3年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：

股票代號 公司名稱 最後買進日 近3年曾發放的股東會紀念品 1 1201 味全 4月22日 料理高手-蔬果本味調味料、貝納頌 冷熱萃浸泡咖啡 2 1203 味王 4月22日 咖哩雞肉（2入組）一盒、大食客威士忌桶麵（3碗）隨機出貨、雞蓉藜麥粥 （二包裝） 1盒 3 1516 川飛 4月22日 7-11商品卡35元、全家禮物卡35元 4 1517 利奇 4月22日 多功能手機支架、蜂王洋甘菊舒緩潤膚皂70克二入、蜂膠草本抗菌皂4入 5 1591 駿吉-KY 4月22日 連3年發放全家禮物卡50元 6 2208 台船 4月22日 7-11（45元咖啡卡）、7-11商品卡50元 7 2374 佳能 4月22日 稻回皂 100克、 奇蹟蘭花洗衣膠囊4顆、蘭花除臭環保洗衣膠囊4顆裝 8 2488 漢平 4月22日 連3年發放7-11商品卡35元 9 2537 聯上發 4月22日 毛寶好無比 超淨亮 洗衣精500ml、妙管家強效洗衣粉500克、毛寶洗碗精（潔淨強化） 450克 10 3032 偉訓 4月22日 菲蘇德美燕麥潔膚皂二入、妙管家小蘇打抗菌洗衣精、毛寶葳香抗菌洗衣精500克 11 3059 華晶科 4月22日 方型玻璃沙拉碗二入、BLACK HAMMER水壺袋、掌廚可樂膳不鏽鋼保鮮盒 12 3095 及成 4月22日 不鏽鋼餐具二件組、伊莎貝爾櫻花香皂75克三入組 13 3268 海德威 4月22日 宜睿好禮即享券A版35元、7-11商品卡35元 14 3321 同泰 4月22日 連3年發放全家禮物卡50元 15 3373 熱映 4月22日 蜂王清新植感草本皂70克三入、洋甘菊舒緩潤膚皂70克三入、蜂王植萃精華皂70克三入 16 3419 譁裕 4月22日 伊莎貝爾歐風精華皂、伊莎貝爾櫻花香皂75克一入、蜂王香氛皂（德國櫻花/英國鬱金香/英國薰衣草）70克一入 17 3437 榮創 4月22日 茶山房3入串皂、菲蘇德美燕麥潔膚皂、毛寶抗菌洗手乳 18 3455 由田 4月22日 連3年發放7-11商品卡50元 19 3552 同致 4月22日 7-11商品卡50元、7-11商品卡100元 20 3605 宏致 4月22日 環保袋（宏致）、春之玫瑰精油造形香皂二顆、蜂膠草本抗菌皂2入 21 4104 佳醫 4月22日 連3年發放 CureCare安炫曜水光保濕精華面膜 22 4113 聯上 4月22日 毛寶好無比 超淨亮 洗衣精500ml、妙管家強效洗衣粉500克、毛寶洗碗精（潔淨強化） 450克 23 4746 台耀 4月22日 7-11中杯美式或現萃茶提貨卡、7-11商品卡35元 24 4804 大略-KY 4月22日 連3年發放全家禮物卡50元 25 4956 光鋐 4月22日 金安德森堅紋方口玻璃碗、MINI健康捲尺、伊莎貝爾櫻花香皂75克三入組 26 4971 IET-KY 4月22日 連3年發放7-11中杯美式或現萃茶提貨卡 27 4976 佳凌 4月22日 連3年發放統一超商45元咖啡卡 28 4999 鑫禾 4月22日 廚房不鏽鋼料理剪刀、愛佳寶420不鏽鋼料理剪刀、家魔仕四合一多功能開瓶器 29 5014 建錩 4月22日 連3年發放全家經典中杯美式咖啡券 30 6246 臺龍 4月22日 初見海洋之星玻璃盤1入、樂曼尼多用途造型碟4.5吋、磁吸式放大鏡指甲剪 31 6727 亞泰金屬 4月22日 7-11商品卡200元、7-11商品卡100元 32 8054 安國 4月22日 7-11商品卡50元、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡

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