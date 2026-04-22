住都中心永續債發行規劃 2024年延宕至今

櫃買中心今日舉辦例行記者會。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國家住宅及都市更新中心（住都中心）曾在2024年揭露有望發永續債、以作社宅興建之需，目標金額最高將逾2000億元，後外媒曾報導將於2025年首發，不過至今沒有動靜，櫃買中心今日面對媒體詢問時說明，住都中心去年（2025）底稱沒有需求，且因金額高、仍在評估階段。

櫃買近年持續強化永續債耕耘，至2025年已經是連續第5年破千億元大關，成績也連年創新高，並持續推進地方政府與中央行政機關發行永續債券，在制度陸續到位後，台北、高雄、桃園市政府都加入發行人行列，金門大學也取得綠債發行資格，成為我國首檔即將發行的永續發展中央政府公債。

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根據櫃買中心統計，今年截至本月21日，永續債流通在外發行檔數為250檔，發行餘額為7756.46億元，今年以來已發行10檔，發行金額為161億元，並已有7家取得永續發展債券資格認可，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

今年截至本月21日，綠債流通在外共計156檔，發行餘額5498.62億元，今年以來已發行7檔，發行總金額79億元；可持續發展債券流通在外共計54檔，發行餘額達1285.72億元；社會責任債券流通在外共計34檔，發行餘額為813.12億元，今年以來已發行3檔，發行總金額82億元；國內可持續發展連結債券（SLB）流通在外共計6檔，發行餘額為159億元。

總統賴清德選前曾承諾8年內興建13萬戶社會住宅，不過今年元月揭露目標下修為4萬戶，當時內政部長劉世芳說明，「百萬戶租屋家庭支持計畫」目標並未改變，興建社會住宅或包租代管皆屬於社會住宅。

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