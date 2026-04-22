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焦點股》盟立：半導體訂單增加 亮燈漲停

2026/04/22 12:37

盟立董事長孫弘（資料照）盟立董事長孫弘（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕自動化設備系統廠盟立（2464）今股價開高走高，盤中亮燈漲停，達94.7元，上漲8.6元，截至11點41分，成交量逾2.6萬張；盟立今年以來，新增加半導體封裝與載板擴產的設備訂單，有助挹注下半年營運，加上將與精確實業（3162）合資公司，搶攻全球智慧自動化與機器人產業商機，帶動股價強勢漲停，本月以來，股價漲幅逾四成。

外資昨買超盟立2823張，連3買，累計1.24萬張。盟立今年第一季營收18.64億元，年增7.87%，受惠半導體後段先進封裝與載板持續擴廠，傳出盟立今年以來，新接相關自動化設備金額比去年同期顯著成長，預估下半年開始出貨，挹注營收與獲利可期，半導體占全年營收可望增加到六成以上，目前在手訂單約72-76億元左右，全年營收目標達年增二成可期。

盟立日前董事會通過精確合資設立新公司，主要對人形機器人進行全球佈局，尤其是符合北美有關供應鏈或關鍵組件產地的要求，目前雙方正協商初期投資額，預計雙方持股比例接近，新公司最快今年六月成立，近期協商完成後將開始進行新公司設立程序。盟立目前也開始承接機器人訂單，但尚未明顯貢獻營收，明年若順利交貨，可望有機會挹注營運。

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