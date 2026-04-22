6旬夫妻存1200萬爽退休、環遊世界 僅1年就破功「淪打工仔」慘況曝

即使擁有一定規模的退休資產，若未將醫療費、住宅維修及家庭支出等變數納入長期規劃，仍可能出現財務失衡情況。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為，擁有充足的退休資產可以讓他們安心無憂。然而，日本一對原本被視為「準備充足」的退休夫妻，在擁有高達6000萬日圓（約新台幣1175萬元）資產的情況下開始享受人生，卻在短短1年內面臨財務重擊，存款加速流失，最終甚至擔任兼職工補貼家用。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在東京的俊夫（化名，67歲）與妻子京子（化名，65歲）過去為雙薪家庭，長年維持穩定收入。俊夫曾任職大企業管理職，退休後加上退休金與積蓄，兩人合計擁有約6000萬日圓的養老資金。由於房貸早已清償、子女也已獨立，夫妻原本認為財務狀況「相當充裕」。

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退休後，兩人開始享受過去無法實現的生活，包括多次前往歐洲與東南亞旅遊，並提高日常生活支出水平，整體生活品質明顯提升，俊夫說「我的生活過去一直圍繞著工作，從現在開始，讓我們去做我們喜歡的事情吧。」

然而，轉折點出現在退休約一年後。俊夫在健康檢查中發現異常，需頻繁就醫與追蹤，醫療支出逐漸累積。雖然單次費用不高，但長期下來形成不小負擔。同時，居住超過30年的房子也進入維修高峰期，外牆、水電等問題陸續浮現。原本的小型修繕，最終擴大為整體整修，支出金額達數百萬日圓。

此外，夫妻還需分擔居住在鄉下的婆婆的照護費用，進一步增加經濟壓力。多項支出同時發生，使原本看似穩定的資產快速縮水。面對財務變化，兩人開始調整生活方式，包括減少旅遊頻率、重新控管日常支出。俊夫也選擇投入兼職工作，以減緩資金流出壓力。

京子也表示，她更加意識到「如何使用她現在擁有的錢」，她說「我覺得我當時有點過於注重數字而忽略了現實。實際上，生活遠比這變幻莫測得多。」

專家指出，即使擁有一定規模的退休資產，若未將醫療費、住宅維修及家庭支出等變數納入長期規劃，仍可能出現財務失衡情況。老後生活規劃不僅取決於資產規模，更關鍵在於能否因應變動調整支出與生活節奏。如何在享受退休生活與維持財務穩定之間取得平衡，已成為高齡社會的重要課題。

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