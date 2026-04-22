「繼承人VS白手起家」誰能守住錢？關鍵不是財富來源而是「它」

「繼承人VS白手起家」誰能守住錢？專家表示，最終，能把錢留得最久的群體是1個獨特的群體：自律且具備理財知識的人。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕有一種廣為流傳的文化說法，認為新貴們往往比那些低調的、世代富裕的同輩人花錢更闊綽、炫耀更肆無忌憚，揮霍財富的速度也更快，為了找到答案，GOBankingRates向專家詢問：「白手起家的人和繼承財富的人，誰的財富保值時間更長？」出人意料的是，答案實際上與這兩類人群的財富來源關係不大，最終，能把錢留得最久的群體是1個獨特的群體：自律且具備理財知識的人。

據RIPPL Wealth Management創始人兼財富管理顧問、註冊理財規劃師迪克森（Hayley Dickson）表示，繼承財富的人天生就擁有「直接獲得（財務）建議、教育、基礎設施和稅務策略的機會」。

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換句話說，他們也繼承了諸如信託、遺產規劃和顧問等內建的財富管理系統，這些系統建構了一個協調的金融生態系統，以隨著時間的推移保值增值他們的財富。理論上，這在財富保值方面是一個優勢。

不過，Clearsurance.com保險和金融專家穆森（Melanie Musson）則認為，白手起家的人在積累了自己的財富後，他們更了解每一分錢的價值，並且在消費方面比那些世代富裕的人更加謹慎，後者往往「不加思考地花錢」。

她還認為，自力更生者的技能使他們能夠長期維持收入來源，和發展額外的收入來源。

「對每個群體而言，事情出錯（或成功）的原因更多在於行為而非結構，」稅務顧問兼Keeper Tax創始人David Kang表示。如果下一代不了解金錢的運作方式，繼承的財富可能會迅速消失；而白手起家的財富也可能因為傲慢自大而迅速消亡。

至於哪個群體更有可能長期持有財富，Supermoney.com註冊理財規劃師兼內容總監拉瑟姆（Andrew Latham）也表達了類似的觀點：「繼承人vs白手起家」的框架過於寬泛，真正的變數是金融知識水平。

雖然理財知識和預算的自律能力通常是白手起家者在努力奮鬥的過程中自然而然培養出來的技能，但賺錢和守住金錢是完全不同的技能。

同樣，繼承人可能生來就擁有完善的金融基礎。他們只有在有人刻意教導他們或主動學習的情況下，才能培養出金融素養。

拉瑟姆表示，在剝去所有標籤，真正的問題是，掌握金錢的人是否了解它的運作方式’。

最終，能把錢留得最久的群體是1個獨特的群體：自律且具備理財知識的人。

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