70歲嬤怕撐不下去...存355萬卻有「1堅持」不敢不做 背後真相藏洋蔥

日本1名70歲婦人真佐子（化名）和她的丈夫，每年會支出一筆錢給女兒與女婿。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名70歲婦人真佐子（化名）和她的丈夫年紀相仿，兩人約有1800萬日圓（約新台幣355萬元）存款，且每月靠22萬日圓退休金（約新台幣4.3萬元），住在鄉下的一棟獨棟房子裡。儘管他們的經濟狀況已不如以往，但他們仍每年會固定支出超過50萬日圓（約新台幣9.8萬元）在女兒一家五口身上，雖然心中有所不滿，但他們認為，與女兒一家的回憶對他們來說也相當重要。

日本媒體報導，每當真佐子翻開日曆，看到代表長假的紅色記號時，心情百感交集。真佐子的女兒和女婿1年只回2次家，分別是黃金週和暑假。而出於父母的關心，真佐子和她的丈夫，每次女兒一家來探望他們時，都會幫忙支付來回機票。

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她說：「我知道他們帶著3個孫子孫女出門很困難，所以我忍不住想幫幫他們。旺季機票貴，一次回家就要20萬到30萬日圓，一年兩次就要50多萬日圓，我不知道我的積蓄會不會先用完。」

除此之外，真佐子還要負擔女兒一家在逗留期間的伙食費、外出就餐費、休閒活動費，以及他們離開時我要給他們的零用錢，讓她害怕看到銀行帳戶餘額。

上述開銷之外，「照顧5個人」的體力勞動對一位70歲的老人來說也很吃力。每天從早到晚，她都要為孫輩準備和收拾餐點。真佐子表示，雖然女兒說她會幫忙，但她只是飯後把碗碟拿到水槽邊，然後就帶著孫子孫女們進了臥室，說陪孩子們玩累了，留下了一大堆沒洗的碗碟。

她坦言：「對我女兒來說，這裡可能是她唯一能感到舒適放鬆的地方。但我已經不再年輕了。晚上我獨自洗碗時，總會不由自主地湧起對女兒的負面情緒，心想我不是管家。」

但即便如此，真佐子也沒有對女兒說「別再來了」等等話。她把所有關於開銷的擔憂和對女兒的不滿都壓在心底，因為這是她現在唯一能享受的事情。「我的孫子們長得太快了，每次見到他們我都驚嘆不已。我不知道他們還會再來我家幾次，總有一天，他們會把朋友和其他活動放在優先順位，不再來了。」

真佐子的退休金是22萬日圓，但由於近年來物價上漲，她的水電費和伙食費也隨之增加，每月不得不自掏腰包花費數萬日圓用於日常生活開銷，再加上每年超過50萬日圓的「與孫子相關的特殊支出」，她的積蓄減少的速度將會更快。

從經濟角度來看，真砂子的選擇或許是一種「冒險」。然而，對她而言，維持當下的「家庭氛圍」更為重要，即便這意味著耗盡儲蓄。

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