習近平首次表態！呼籲重新開放荷姆茲海峽 背後訊號曝光

中國國家主席習近平。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平週一（20日）表示，應維持荷姆茲海峽的正常通行。這是在美國和以色列對伊朗發動打擊、伊朗隨後封鎖荷姆茲海峽後1個月以來，習近平首次公開對此事的相關評論。

根據中國官媒《新華社》報導，習近平是在與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的電話會談中作出上述表態。習近平並呼籲中東及波斯灣地區應立即實現全面停火並停止敵對行動，更指出維持荷姆茲海峽的正常通行，「符合地區國家及國際社會的共同利益」。

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《紐約時報》在週二（21日）的報導中指出， 習近平的言論反映出他在中東議題上的艱難平衡。一方面，伊朗可能是北京在中東最緊密的戰略夥伴；但另一方面，中國同時與遭伊朗攻擊的波斯灣國家維持密切的經濟往來，而北京至今並未對伊朗的攻擊行為提出譴責。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心非常駐研究員格林（Tuvia Gering）表示：「這是一個象徵性的舉措，顯示沙烏地阿拉伯在北京眼中的重要性，作為波斯灣地區領導國，同時也在一定程度上彌補中國未對利雅德遭受伊朗飛彈與無人機攻擊作出譴責或實質支持的缺口。」

香港大學外交關係專家黃裕舜表示，這項訊息同樣也是針對伊朗發出。他表示：「北京正以相當隱晦但重要的方式，向德黑蘭內部的鷹派傳達訊號：進一步失控升級的行動將不會被容忍。」

印度班加羅爾塔克夏許拉研究所（Takshashila Institution）印太研究負責人凱瓦爾拉馬尼（Manoj Kewalramani）表示，習近平的訊息與中國先前呼籲各方降溫的立場一致。他指出：「基本上，北京希望美國解除封鎖，同時也希望伊朗允許船隻正常通行。」

分析人士指出，北京對這場戰爭的主要關切是經濟層面的。中國高達40%的石油進口需通過荷姆茲海峽，如果該戰略水道長期關閉，可能引發全球經濟衰退，進一步威脅到以貿易為核心的中國經濟成長動能。

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