出國旅遊不想成扒手肥羊！專家：錢絕對不可放在這4個地方

出國旅遊不想成扒手肥羊！專家表示，錢絕對不可放在這4個地方。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕每年都有成千上萬的觀光客，在出國度假時成為扒手的目標，雖然紙鈔在很多方面已經過時，但有時旅行時，你還是需要一些現金來方便出行，專家表示，若想避免錢在旅途中丟失或被盜，絕對不要把錢放在外套口袋、無人看管的飯店房間等4個地方。

《Gobankingrates》報導，無論您是經常旅行還是偶爾旅行，了解如何妥善保管現金都至關重要，這樣才能避免在旅途中丟失或被盜，專家建議，旅行時不要把錢放在以下這4個地方。

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1.背包或行李箱的外側口袋

背包或行李箱的後袋或外側口袋並非旅行時存放現金的最佳地點，這些地方不僅缺乏安全保障，也容易成為扒手的目標。最好把錢包放在背包或手提包的內袋裡，這樣就多了幾層隔層，別人必須翻開才能拿到。

2.外套口袋

不僅不該把錢放在背包的外側口袋裡，也應該避免放在寬鬆外套口袋裡，因褲子和外套口袋裡的錢很容易掉出來，或者小偷可以悄悄地把手伸進去。你可以把錢藏在更安全的地方，或是試著用拉鍊口袋和RFID屏蔽袋來防盜。

3.無人看管的飯店房間

你的飯店房間可能不像你想像的那麼安全，即使飯店評價很高，你也不應該把錢財放在房間裡顯眼的地方，你肯定不想讓自己的資料或金錢輕易被盜。

例如，外出觀光或遊玩時，盡量不要把銀行卡留在飯店房間的邊桌上。或者，如果您想把東西留在房間裡，可以選擇飯店客房保險箱，因為它們是存放護照、現金和貴重物品的最佳選擇。

4.現金不要放在同一地方

精明的竊賊知道如何識別攜帶現金的遊客，並隨時準備伺機行竊。出國旅行時務必小心，盡量將現金分散存放在幾個不同的地方，而不是全部放在一個地方。

例如，不要把所有現金都放在錢包裡，而是分放在幾個安全的地方，這樣你就不會把所有現金都放在一個籃子裡了。

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