黃金還能追嗎？渣打最新預測曝光 點名2大壓力

黃金價格目前持續在每盎司約4800美元附近獲得支撐。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格目前持續在每盎司約4800美元附近獲得支撐。儘管短期內仍面臨進一步壓力，但仍有銀行預期金價在今年下半年將走高。在最新黃金報告中，渣打銀行全球大宗商品研究主管庫柏（Suki Cooper）表示，黃金似乎正在建立一個初步底部；然而伊朗戰爭的不確定性以及通膨疑慮，可能在未來數月對金價造成下行壓力。

渣打銀行預估金價第二季平均約為每盎司4605美元，並預期第三季將上升至平均每盎司4850美元。不過，庫柏補充指出，目前黃金走勢仍取決於中東脆弱的停火協議與和平談判進展。儘管相關談判仍在進行，但荷姆茲海峽航運仍然維持封鎖狀態，進一步衝擊全球供應鏈。

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庫柏在報告中指出：「在脆弱的停火協議且市場轉向關注實質利率的情況下，黃金仍未完全脫離風險區間，且流動性需求可能持續對價格造成壓力。不過結構性支撐因素依然存在，我們預期黃金在未來數月將恢復上升趨勢並再度挑戰前高。」

同時，庫柏也指出，通膨疑慮是近期金價表現不如預期的重要因素。她表示，目前黃金與5年期實質利率的相關性為負24%，而在衝突開始前則接近0%。

庫柏表示，黃金通常在非預期的高通膨環境以及美國經濟衰退期間表現較佳。然而目前市場尚未充分反映這些風險，意味著未來幾個月仍可能存在上行空間。不過政策反應將是關鍵，因為黃金正逐步脫離與風險資產同步波動的階段。

儘管短期仍存在不確定性，庫柏也指出，黃金市場出現部分正面變化，包括投機部位已減少，市場過熱情況有所降溫。

庫柏補充指出，投資需求也正在改善，初步數據顯示黃金ETF已重新出現資金流入。她表示：「我們仍認為市場存在一定的虧損持倉壓力（估計約53公噸），但已有跡象顯示流動性需求可能正在趨於穩定。」

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