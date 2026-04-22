焦點股》長興：台積電擴產先進封裝材料看俏 爆量衝漲停

台積電擴產帶動先進封裝升級，長興早盤爆量勁揚。（擷取自法說會簡報）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到台積電（2330 ）確認3奈米持續擴產、N2同步推進，並首度點名CoPoS先進封裝，顯示AI驅動下先進製程與封裝策略全面升級，法人看好材料用量與技術門檻提升，具寡佔優勢的新應材（4749）、台特化（4772）及先進封裝材料廠長興（1717）可望長期受惠，其中，長興早盤爆量直奔漲停88.8元，然而賣壓隨即出籠，截至9:37分為止，股價上漲6.7元、暫報87.5元，成交量超過7.5萬張。

長興日前公告2月自結小幅虧損0.81億元、每股虧損0.07元，法人認為，長興2月虧損主要因適逢農曆春節導致工作天數減少，未達規模經濟而出現虧損，預估長廣營收認列台數將逐季增加，且產品組合轉佳將奠定毛利率表現，展望今年營收獲利將呈現復甦態勢，且跨入半導體及其他高階領域有助於獲利結構改善，維持買進評等。

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觀察三大法人動向，外資昨日買超7105張、投信買超65張、自營商買超153張，合計三大法人買超7323張，至於主力昨日買超5383張，買超券商以凱基台北、美林證券、新加坡瑞銀為主。

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