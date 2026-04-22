台積電財報藏玄機！外媒點名「這3檔」值得買入抱緊

輝達。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）需求火熱，近期大型科技公司紛紛公佈最新財報，從ASML和台積電（TSMC ）的財報顯示，AI基礎設施需求強勁，且絲毫沒有放緩的跡象，這對其他科技企業來說，大概率會是好的消息，外媒對此點名3檔值得買入的AI股票。

輝達

報導看好輝達有機會帶來一個強勁的業績和樂觀展望。今年，超大規模資料中心營運商在資料中心資本支出方面投入了巨額資金，台積電表示已收到來自客戶的強烈回饋，其中輝達是其最大的客戶。台積電也補充說，目前最大的問題是資源緊張，因為需求持續超過供應。

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這對輝達來說無疑是利好消息，其圖形處理器（GPU）是驅動AI工作負載的重要晶片。該公司預計第1財季營收將年增77%至780億美元（約新台幣2.4兆元）。而根據以往數據，這一數字很可能接近800億美元（約新台幣2.5兆元）。此外，輝達也已為長遠發展做好了充分準備。

美光

報導指出，美光上個月發布的第2財季業績報告堪稱業內最佳之一。預計這家記憶體公司在本財季發布新業績時，也將延續這項出色表現。

過去1年，DRAM和NAND的價格均大幅上漲，因為記憶體產業面臨嚴重的供應限制。美光科技近80%的收入來自DRAM，其餘收入來自NAND。據韓國媒體報導，其競爭對手三星在第1季將其DRAM價格翻倍，並在第2季再次上調了30%。

而這一切都預示著美光將迎來另一個營收大幅成長和毛利率持續攀升的季度。同時，由於GPU和其他AI晶片需要與高頻寬記憶體（HBM）封裝以優化效能，即使市場供應增加，DRAM的需求前景在未來很長一段時間內仍可能保持非常樂觀。

報導也指出，若美光能夠鎖定更多長期HBM訂單，其股價可能會從中受益最多，這有助於降低其業務的周期性波動，並帶來估值倍數的提升。

AMD

由於對GPU和中央處理器（CPU）的需求均超過供應，這應該會為AMD帶來好處。 AMD預計於下月初（5月5日）公佈第1季業績，並報告強勁的季度表現。

目前，超大規模資料中心營運商正爭相購買AI晶片，這對該公司來說是個好兆頭，儘管它在GPU市場排名第2落後輝達，不過由於AMD推出了新款MI450 GPU，以及Meta和OpenAI對該晶片的採購承諾，該公司下半年的營收可望大幅成長。

此外，隨著AI的興起，對資料中心CPU的需求激增，導致CPU供應短缺。據悉，AMD上個月提高了CPU價格，這應該會在未來幾年為公司帶來強勁的成長動力，憑藉其GPU和CPU的市場機遇，以及目前能夠提供專用於推理和AI等任務的完整伺服器，AMD的股票值得在下次財報發布前及之後持有。

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