緩解美國石油運輸壓力 傳川普考慮延長航運豁免期

美國總統川普。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國官員表示，美國總統川普在戰爭期間暫停了實施百年的《瓊斯法》，使美國境內的石油運輸變得更加容易，現在他希望保持這種狀態，延長豁免時間。

《AXIOS》報導，川普在3月18日發布為期60天的豁免令，暫停實施《瓊斯法》，這項法條要求貨物必須使用掛有美國旗幟的船隻運輸，這類船隻相對於全球供應來說供應量較少，因此提高了美國港口之間的運輸成本。川普頒布的豁免令簡化了石油運輸，藉此應對伊朗戰爭引起的燃料價格上漲。

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根據白宮提供的數據顯示，自那時起，已經有40艘油輪能夠在美國港口之間運輸石油，從加州運往德州、佛羅里達州和阿拉斯加州，使實際船隊增加了70％，因此幫助降低成本。

據統計，運往美國的石油中這些掛外國旗幟的船隻運輸的石油總量約900萬桶，且數量仍在增加。美國政府官員表示，阿拉斯加州受到的影響尤其顯著，因為當地獲得豁免的航空燃料進口量大約相當於該州平均月消費量的一半。

《瓊斯法》至今仍充滿爭議，自由主義者認為它增加了成本，保護主義者則認為這有助於讓掛美國國旗的船隻保持在海上。

保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）分析指出，「廢除《瓊斯法》將允許美國以外獲得許可和建造的船隻，包括中國在內，在我們的家門口搶走美國人的生意」，這可能會傷害到數萬名美國工人，以及在美國運輸和造船業投資的數十億美元；自由主義智庫卡托研究所（Cato Institute）則稱《瓊斯法》是一項「過時且繁瑣的法規」，能夠經得住審查，並已存在將近一個世紀。

一名曾與川普討論該法案的顧問表示，川普喜歡他目前所見，只要伊朗人是一個威脅，且推高燃料價格，總統希望將豁免權保留多久就保留多久。

針對報導，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示，尚未就是否延長《瓊斯法》豁免做出最終決定，但政府已經緩解了成本增加，數據顯示，更多的供應已加速抵達美國港口。

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