「它們」都要靠台灣製造！美國也沒輒關鍵原因曝光

美國擁有超過5400個人工智慧（AI）資料中心，但仍要依賴台灣的生產來支撐整個產業晶片。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕報告顯示，美國擁有超過5400個人工智慧（AI）資料中心，是世界上最多的，但即使如此，仍要依賴台灣的生產來支撐整個產業晶片。

《La Nacion》報導，2025年，美國的資料中心數量超越德國（529個）、英國（523個）、中國（449個）等國家10倍以上。

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在AI系統研發領域中，美國也持續保持領先地位，並研發出50多款傑出系統，超過中國與南韓。此外，報告也指出，美國開發的開發的系統是全球運算密集度最高的，這也意味著該領域能源消耗量是全球最高的。

但即使如此，美國的領導地位同時也為供應鏈帶來脆弱性。自2022年以來，全球運算能力每年增長3.3倍，但這些能力主要流向一家公司，那就是台積電（TSMC），台積電生產幾乎所有領先的AI晶片。

美國公司設計處理器，但不自行生產。像輝達和AMD這樣的公司，會將他們最先進的設計交給台積電，台積電擁有奈米級製造技術，這使得這家台灣公司成為全球依賴關係中一個獨特的環節。

這種現像也出現在其他製造流程。封測環節涉及台灣的日月光等公司以及美國公司。此外，高頻寬記憶體等關鍵元件，則依賴南韓SK海力​​士和三星等製造商。

報告指出，台積電於2025年在美國啟動擴建項目，這是其為實現生產多元化、降低供應鏈地理脆弱性而採取的措施之一。然而，這項措施並不能消除壟斷，無論是技術、營運和專業知識，仍然集中在這家台灣公司手中。

半導體製造業的進入門檻很高，新競爭者很難出現。開發奈米級晶片需要數十年的經驗累積、高度專業化的團隊和巨額資本投入。南韓憑藉三星的晶圓代工，似乎是先進晶片製造領域的主要競爭對手，

然而報告也指出，就現況來說，台積電仍佔據主導地位，其市場涵蓋了AI晶片的絕大部分。

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