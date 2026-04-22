聯發科昨漲停，竹科人笑談跟「神蹟」有關。（讀者提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）昨股價亮燈漲停，一舉突破2千元大關達2090元，超車台積電（2330）的2050元；有趣的是，竹科傳出，上週末假日，聯發科內部的理財社包車南下去祈福，昨公司股價漲停，被視為「神蹟」顯現，引為笑談。

聯發科內部理財社傳出上週末假日組團包車南下，進行2026年馬上連發.祈福之旅，昨天聯科發科漲停，有成員在脆公開照片，並說「紀念一下聯發科理財社週末拜完紫南宮鎮瀾宮後～發哥今天直接漲停啦，不愧是石頭公+媽祖娘娘的神威～真是太猛了」。引發留言回應「下次出發前，可以先公布一下嗎？」、「太神了」、「神蹟」等等，竹科人流傳並笑談這巧事。

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聯發科股價上漲其實跟中長期來自AI ASIC動能成長有關。美系外資最新報告將聯發科12個月目標價由2200元調升至2454元，數字恰巧與股票代號「2454」相同，引發市場高度關注。

外資認爲，聯發科2026年AI ASIC營收預估由15億美元調升至20億美元，2027年預估值更由70億美元一舉拉高至123億美元。預估至2027年，AI ASIC將占聯發科整體營收的39%，透過此成長動能，預估2027年聯發科EPS將達122.72元，整體營收年成長率上看60%，營業利益率則可望擴增至21.9%。

外資雖小幅下調聯發科2026年EPS預估，原因是反映今年手機業務受記憶體成本影響，但市場預期2027年的獲利可望爆發，足以抵銷短期的成本壓力，並主導當前的定價邏輯。

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