5大寫作副業曝光！AI反而讓「人類寫手」更值錢 文字接案一次整理

如果是文字表達能力不錯的人，那麼可以考慮發展以寫作為核心的副業來補充收入。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在生活成本上升與薪資成長停滯的背景下，美國副業風潮持續升溫。根據 SurveyMonkey 的最新調查顯示，有37%的上班族擁有副業，而超過4成受訪者在過去一年來未獲加薪，使得透過副業增加收入成為趨勢。如果你自認是文字表達能力不錯的人，那麼可以考慮發展以寫作為核心的副業來補充收入，包含SEO部落格寫作（SEO Blog Writing）、LinkedIn代筆（LinkedIn Ghostwriting）、文案寫作（Copywriting）、Substack 電子報經營和供稿給媒體（Writing for Publications），都是不錯的選項。

《Forbes》報導，雖然隨著人工智慧（AI）普及，內容創作門檻跟著降低，但大量AI生成的低品質內容充斥網路，反而推升市場對具備創意、策略思考與語言能力的人類寫作者需求。數位媒體TechRadar指出，溝通類相關職缺已成長25.2%，顯示寫作與內容產業正出現結構性變化。

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在此趨勢下，具備文字能力者透過副業寫作變現的機會明顯增加。以下為目前市場上最具潛力的5種寫作副業模式：

1. SEO 部落格寫作

根據 HubSpot 的數據，有 93% 的行銷人員認為部落格對其策略非常重要。經過搜尋引擎最佳化（SEO）的部落格內容，可以提升企業網站流量、建立潛在客戶信任，並進一步轉換為銷售機會。

企業普遍仰賴SEO文章提升網站流量、建立品牌信任並轉換潛在客戶，因此持續需要能產出長篇、高品質內容的自由撰稿人。若同時具備SEO研究能力與產業專業知識（如SaaS、B2B或金融服務），報酬水準通常更高。

2. LinkedIn 代筆

LinkedIn代筆寫手主要協助企業高階主管或創業者經營個人品牌，需模擬客戶語氣並透過訪談整理觀點，轉化為專業貼文。由於強化LinkedIn曝光有助於吸引投資人、人才與商業合作機會，企業對此需求持續增加。

3. 文案寫作

以轉換率為導向的文案寫作，對優秀寫手而言是高收入領域。這類寫作者的任務是撰寫能促使用戶採取行動的內容，例如點擊「立即購買」按鈕。

有效文案能大幅影響轉換率。根據 Hostinger 的報告，一個寫得好的標題可帶來高達 307% 的轉換提升。自由接案寫手通常會跨足多種領域，包括網站內容、電子郵件行銷、直接回應廣告以及電商產品頁等。

4.Substack

Substack短期內可能不會立刻帶來收入，但若能長期經營，有機會建立穩定且可變現的寫作事業。

Substack 允許任何人建立電子報並透過付費訂閱獲利。雖然建立信任與忠實訂閱者需要時間，但若每月收費 5 美元並擁有 100 名付費訂戶，每月即可產生 500 美元收入（未扣除平台費用），對文字創作者而言是一種具吸引力的副業模式。

5. 為媒體刊物寫作

如果你偏好新聞或報導式寫作，可以考慮替媒體或出版平台撰寫文章。許多媒體都在尋找能吸引讀者的有趣故事。

這類副業通常需要主動向媒體投稿提案，報酬則依文章類型與刊物而異。雖然收入穩定性較低，但往往是最具成就感的寫作形式之一。

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