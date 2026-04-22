年薪400萬人生勝利組？他親揭「完美家庭」背後殘酷代價

1名55歲精英原本擁有1個令人稱羨的家庭，然而妻子因兒子離家上學，竟臥床不起，最後被診斷患有適應障礙，讓完美的家庭，一夕間陷入黑暗。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕年薪逾2000萬日圓（約新台幣400萬）的55歲精英上班族加藤正明（化名歲），原本擁有1個令人稱羨的家庭，兒子在妻子精心培養，順利考上名牌大學，然而妻子因兒子離家上學，失去了母親的身份，不知活著意義，竟臥床不起，甚至無法進食，最後被診斷患有適應障礙，讓完美的家庭，一夕間陷入黑暗。

日媒報導，在東京1家大型外資企業工作的正明說： “我從未想過，我那向來活潑好動的妻子會臥床不起，甚至無法進食。”

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他的獨子徵也（化名）剛被關西地區一所競爭激烈的國立大學錄取，而他的妻子美雪（化名）則是人人羨慕的「完美母親」。

加藤家族素有培養醫生和法律專業人士的傳統，正明的父親是1名醫生，而正明本人則是1位年收入超過2000萬日圓的精英上班族，對美雪來說，從結婚之初，讓她的兒子考上頂尖大學就是她最重要的目標。

正明說，妻子對家庭有著強烈的責任感，從兒子上小學起，她就接送他上下學，督促他學習，與他的老師見面，甚至嚴格控制他的飲食，以確保他的健康。毫不誇張地說，她把全部精力都投入到了兒子身上。

在徵也成功考上了他心儀的頂尖大學，美雪驚呼：「他做到了！他考上了！」然而，徵也入住宿舍不久，美雪的態度就發生了巨大的變化。

正明說，送兒子上學後的第2天，回家發現家裡一片漆黑，平時精心準備的晚餐沒有了，妻子躺在臥室的床上，起初，我以為她只是太累了，但1個星期過去了，1個月過去了，情況依然如此。

美雪幾乎完全喪失了做家事的能力，也對自己的外表漠不關心，當正明試圖和她說話時，她只是無力地重複著「我不知道該怎麼辦」和「我的身體動不了」之類的話。

最後，美雪在正明的陪同下前往精神健康診所就診，她被診斷出患有適應障礙，其根源在於嚴重的空巢綜合症。在滿足了家人的期望，扮演了完美的角色之後，等待她的卻是深深的自我迷失，而這種迷失她無法與任何家人傾訴。

對於妻子患有適應障礙，正明感到自責，並說，如果當初他能好好支持她，她就不會因兒子上了大學，失去了母親身份，而不知活著的意義。

專家表示，營造1個不讓妻子獨自承擔全部教育和家務負擔的環境至關重要。為了避免孩子長大後產生深深的失落感，夫妻必須互相扶持，並且始終意識到彼此作為「伴侶」的存在，這將是攜手共度人生下半場的必要準備。

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