別白白浪費錢！3個「枯燥」動作，立馬幫你降低帳單。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕降低帳單聽起來很棒，但實際操作起來卻有點枯燥繁瑣，專家表示，核對帳單、取得新的保險報價、打電話給電信公司諮詢折扣，這3個動作雖然做起來不是什麼輕鬆事，但只要一個小改變，就能馬上幫你降低帳單支出。

《Gobankingrates》報導，註冊會計師 （CPA） 和CEP DC高級撰稿人阿金（Ashley Akin）表示，最省錢的習慣通常是最不令人興奮的習慣。

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「作為１名從事稅務合規工作的註冊會計師，我１次又１次地看到這種情況。人們想要走捷徑。但真正省錢往往來自於緩慢而枯燥、需要付出努力的行動，」阿金說。

如果您準備好節省更多開支，那麼以下3個步驟值得一看。

核對帳單

「仔細查看每１筆費用，」阿金說。她解釋說，很多人每年損失數百美元，僅僅是因為他們從不查看帳單。首先，你應該仔細查看你的電信帳單，看看是否有你不理解或已經不再適用的費用。

此外，也要檢查一下你所有的訂閱服務。看看你訂閱的串流服務、應用程式、俱樂部或任何軟體。列出你付費的各種服務，並與你實際使用它們的頻率進行比較。

她補充說：“當你把它們進行比較時，你可能會驚訝地發現，你在不必要的服務上浪費了多少額外的錢。”

取得新的保險報價

阿金表示，如果你多年來一直使用同1家公司，那麼你的價格可能會慢慢上漲。取得幾個新的保險報價可能會感覺很麻煩，但它可以在不改變保險範圍的情況下降低您的保費。她補充說：現在付出一點努力，就能全年持續節省開支。

向您的網路和電信公司諮詢折扣優惠

阿金說，打電話給網路或電信公司聽起來也不是什麼有趣的事。你可能需要等待一段時間才能接通，但一旦接通，爭取折扣通常會奏效，公司寧願以較低的價格留住你，也不願徹底失去你。

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