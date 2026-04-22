每月靠6000元奉行極儉生活！阿伯退休時首次被存摺「這數字」驚呆了

每月花6000元奉行極儉生活！阿伯退休時首次被6000萬日圓的存款驚呆了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕希望退休後能過著舒適生活，負責掌管財務大權的美佐子（化名），平時總是對先生說：「我們家沒有多餘的錢」，為達到退休目標，不僅先生每月的零用錢只有3萬日圓（約新台幣6000元），全家也皆奉行極儉生活，直到先生退休時，美佐子首次告知先生，在數十年來省吃儉用，共存下6000萬日圓（約新台幣1200萬），在聽到此數字時，先生當場被驚呆，直呼「存這麼多錢簡直不可思議」。

日媒報導，68歲的中山美佐子（化名）和丈夫住在郊區的1間公寓，丈夫工作期間年收入約800萬日圓（約新台幣160萬），而美佐子則繼續每週兼職3天左右，年收入約150萬日圓（約新台幣30萬），他們家收入穩定。

請繼續往下閱讀...

美佐子一直精打細算地管理家裡的財務，嚴格控制開支，因為「先生是個有錢就花的人，所以結婚後就下定決心要自己掌管家裡的財務」。

美佐子平時總是說“我們家沒錢”，並努力讓家裡的財務運轉順暢，避免不必要的開支，由於先生平時很少外出用餐，因此，每月只給3萬日圓的零用錢。

為了控制支出，即使朋友邀請他們一起出國旅行或去溫泉度假，他們都會拒絕，繼續滿足於在家附近的公園散步或進行１日遊的生活，正因如此，他們還清了房貸，孩子們也得以獨立生活。

在數十年來省吃儉用，他們的積蓄已達到約6000萬日圓，為了給先生驚喜，在先生退休時首次告訴他，銀行的存款共有6000萬日圓，當先生聽到這數字時，當場被驚呆，直呼「存這麼多錢簡直不可思議」。

原本以為多年來節儉生活，終於可過上無憂無慮的退休生活，自由支配金錢，然而，等待他們的晚年生活遠非他們想像的那樣。

美佐子說，丈夫退休後不久，92歲的婆婆在家附近跌倒，大腿骨骨折，此後，婆婆需要人照顧，他們的生活也徹底改變了。雖然他們曾考慮將婆婆送進養老院，但婆婆堅決反對，他們只能在家照顧她。從那時起，美佐子的日常生活發生了翻天覆地的變化。

她現在負責做飯、協助婆婆如廁和洗澡、無數次地操作洗衣機，而且總是忙個不停，隨時回應婆婆的呼喚：「美佐子，過來一下。」、「不知不覺中，我的一整天都花在了照顧婆婆和做家務上。」他們夫妻倆一起旅行的夢想破滅了，外出也變得極其困難。

美佐子仍然有很多積蓄，然而，她既沒有時間也沒有精力去享受生活，並感嘆說：「我有錢，卻哪裡也去不了。」真希望當初把錢花掉，與丈夫和孩子創造更多美好回憶，而不是執著於存錢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法