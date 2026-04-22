川普：會「記得」那些沒有申請關稅退款的公司

美國總統川普。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（21日）表示，他將「記得」那些沒有申請關稅退款的美國公司，川普單方面加徵的這些關稅後來被最高法院裁定為非法。

《CNBC》報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）本週正式開放退稅申請，進口商湧入申請超過1600億美元（約新台幣5.04兆元）的潛在退稅，在新系統平台上路的第2天，川普受訪時表示，將記住那些未申請退稅的公司。

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一些大型公司包括蘋果、亞馬遜、沃爾瑪，這些公司尚未提交要求退還關稅的申請，背後原因可能是因為他們擔心「冒犯」川普。被問到如果這些公司申請退快是否會感到不滿時，川普直言，如果他們不這麼做就太好了，並補充，「如果他們不這麼做，肯定是非常了解我，如果他們不這麼做，我會記住他們的」。

川普將美國進口商支付關稅描述為「愛國行為」，週二川普稱，在很多情況下「敵人正在得到這筆錢」。川普補充，「那些恨美國的人，我們正在給他們數十億美元的支票，看到這一幕真的令人難過」，並沒有點名具體的公司或這些進口產品的原產地。

川普指出，透過維護他提出的廣泛關稅，最高法院「原本可以幫助我們」，抱怨最高法院廢除了關稅的裁決，川普表示，這項裁決沒有包括一句話說「不必退還已經收到的關稅」，並稱自己對最高法院感到不滿。

美國主要零售商因為川普的貿易戰受重挫，並將從退稅中獲得實質的好處。Levi's財務長辛格（Harmit Singh）本月稍早表示，公司預計收到約8000萬美元（約新台幣25.24億元）的關稅退稅；零售巨頭Gap也表示，可能受惠於潛在的關稅退稅，但在報告Q4業績時並未透露具體金額。

川普隨後也提到，政府正努力根據1974年《貿易法》第301條款實施替代關稅，川普表示，政府將以一個不同的方式來做，最終會得到相同的結果，實際上可能會得到更大的數字，不過這有一點難操作。透過301條款不公平貿易徵收關稅的流程需要進行調查和大眾評論，預計要到7月才會實施。

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