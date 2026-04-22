美股收盤》美伊談判疑慮再起！道瓊跌近300點 台積電ADR上漲

週二美國股市多收低。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人擔心美國和伊朗無法達成和平協議，週二美國股市收低，道瓊工業指數下跌293.18點、0.59%，標準普爾500指數下跌0.63%，那斯達克指數下跌0.59%，費城半導體指數上漲0.5%，台積電ADR上漲0.50%，收在368.08美元。

綜合外媒報導，一位伊朗高級官員向路透表示，如果華盛頓放棄施壓和威脅，伊朗可能會在巴基斯坦與美國舉行會談，並強調德黑蘭拒絕以投降為目的的談判。此外有報導稱，美國副總統范斯取消了前往巴基斯坦進行和平談判的行程，受此消息影響，股市在交易尾盤延續跌勢。

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美國總統川普則於週二透過社群平台「真實社群」（Truth Social） 宣布，將延長原定於本週三到期的美伊停火協議。

焦點股方面，週二聯合健康集團公佈第一季業績超出預期，推動股價上漲近7%。亞馬遜同意向人工智慧新創公司Anthropic投資高達250億美元，股價上漲0.66%。蘋果宣布執行長庫克將把領導權移交給長期擔任硬體主管的特納斯（John Ternus），股價下跌 2.52% 。

道瓊工業指數下跌293.18點或0.59%，收報49149.38點。

標普500指數下挫45.13點或0.63%，收在7064.01點。

那斯達克指數下跌144.43點或0.59%，收24259.96點。

費城半導體指數上漲48.00點或0.50%，收9647.22點。

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